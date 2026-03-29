Vídeo | Un impresionante incendio en el Puerto de Barcelona calcina un vehículo y varios contenedores

Sobre las 13:00 horas de este Domingo de Ramos, 29 de marzo, se originó un incendio en el Puerto de Barcelona. Las llamas calcinaron un vehículo y varios contenedores de mercancías.

Los Bombers de Barcelona recibieron el aviso de incendio a las 13:17 horas y hasta el momento trabajan en la extinción de las llamas. El fuego se originó en la zona de Pont de Europa, en el Moll de Ponent.

Hasta el núcleo del incendio se trasladaron tres tanques, tres autobombas con agua, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos con equipos de apoyo y dos vehículos de mando.

De acuerdo con la información de las autoridades locales, por el momento, no constan personas afectadas.

Según han informado fuentes portuarias, el incendio ha afectado a algunas tractoras portuarias de la terminal y las mercancías que se han quemado no son peligrosas.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 76 llamadas relacionadas con este incendio, que ha provocado una columna de humo muy visible, según han informado vía `X`, mientras que Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Procicat.