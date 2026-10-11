Video | Un incendio en una nave industrial en Palma del Río, Córdoba, deja una intensa columna de humo

Un incendio declarado este domingo, 11 de octubre, en una nave industrial aislada situada en el municipio cordobés de Palma del Río, ha provocado la movilización de tres medios aéreos del Plan Infoca. La instalación, de aproximadamente cien metros de largo por 50 metros de ancho, albergaba en su interior material textil. Esta emergencia ha movilizado a dos aviones con carga en tierra, un helicóptero semipesado, un agente medioambiental, un técnico de operaciones, una autobomba y un grupo de bomberos forestales del Plan Infoca.

Tal y como ha informado el Plan Infoca a través de sus canales oficiales, se encuentran dando apoyo al Consorcio Provincial de Bomberos. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha advertido que el humo "puede llegar a sentirse en la localidad y en municipios cercanos", y ha recomendado cerrar puertas y ventanas.

"Si hay mucho humo, evita salir al exterior y hacer ejercicios o esfuerzos al aire libre. Protege especialmente a niños, mayores, personas con patologías respiratorios y otros colectivos vulnerables. Sigue las indicaciones oficiales", han agregado.

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Por su parte, la Diputación de Córdoba ha informado en una nota que el fuego se encuentra controlado, si bien está generando una "gran cantidad de humo", por lo que se solicita a la población que permanezca en sus viviendas. Por su parte, el presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, y la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, se encuentran en la zona coordinando las medidas preventivas.

Para hacer frente al fuego, la Diputación ha movilizado en el lugar a catorce efectivos de bomberos llegados de varios parques de la provincia. El despliegue técnico sobre el terreno consta de un total de cinco camiones nodriza además de un vehículo escala y un vehículo autobomba ligero (BUL). Se han movilizado también medios aéreos del Infoca para realizar descargas de agua directas que reduzcan la intensidad del incendio. El Ayuntamiento de Palma del Río ha aportado una cuba para colaborar en las tareas de extinción.

Asimismo, la nave se sitúa en una zona aislada de la población, por lo que se descarta el riesgo de propagación a otras infraestructuras, si bien, la combustión del abundante material textil está generando una gran densidad de humo.

Como medida preventiva, en colaboración con el Ayuntamiento de Palma del Río, Policía Local y Protección Civil, se está avisando a la población para que permanezca en sus viviendas, mantenga las ventanas cerradas y evite salir o asomarse al exterior mientras persista la humareda.

Las labores actuales del personal de bomberos se centran en contener el perímetro y aplacar el fuego con el fin de reducir la emisión de humo. Una vez reducida la potencia del fuego, la estrategia operacional contempla el acceso de dos retroexcavadoras por la parte trasera y un lateral de la nave "para extraer el textil acumulado, removerlo y proceder a su extinción progresiva".