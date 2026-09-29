La nueva ley de incendios adaptará la prevención al riesgo real de cada zona

Profesionales de la extinción de incendios durante el fuego que afectó a Calvos de Randín

La Xunta revoluciona su estrategia contra el fuego, y la provincia de Ourense, la más castigada por la lacra incendiaria, será el principal banco de pruebas de la futura Ley de lucha integral contra los incendios forestales. El anteproyecto de la norma, analizado recientemente por el Consello Forestal, establece un modelo que sitúa en el centro la gestión estratégica del territorio, dejando de lado la pura gestión preventiva, adaptando el territorio a sus necesidades

La futura legislación pasará de un sistema centrado casi exclusivamente en las franjas de biomasa a otro basado en el riesgo territorial. Para ello, la Xunta utilizará un “mapa dinámico de peligro de incendios forestales”, que analizará la frecuencia histórica, la meteorología y la distribución de combustibles para identificar las Zonas de Alto Riesgo (ZAR). En Ourense, donde la orografía y el clima generan grandes incendios, esta zonificación permitirá adaptar las medidas preventivas a la vulnerabilidad específica de cada comarca.

Uno de los grandes avances de la ley es la creación legal del concepto de “interfaz urbano-forestal”, que abarca los terrenos con vegetación colindantes con suelos urbanos o núcleos rurales. En estas zonas, la gestión de la biomasa pasará a ser una obligación legal directa.

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Además, en las áreas que la Administración declare como “zonas estratégicas de gestión”, las franjas de protección alrededor de viviendas e infraestructuras -las llamadas franjas secundarias- podrán duplicarse, pasando de los 50 metros actuales hasta los 100 metros, una distancia que permitirá que se incluyan dentro de los convenios de desbroce a un número mucho mayor de fincas y parcelas que limpiar.

Aunque siguen sin tenerse en cuenta aquellas parcelas ubicadas dentro de las aldeas -además de las casas abandonadas llenas de maleza-, ya que las franjas hacen un rodeo a las mismas pero no llegan a su interior. Muchas de las parcelas rurales se ubican mismamente junto a las casas.

En estas franjas de seguridad, la normativa será tajante: se prohíbe la presencia de especies altamente inflamables como eucaliptos, pinos o acacias. Asimismo, para asegurar un perímetro vital para la defensa de las casas, se obliga a mantener una distancia de dos metros totalmente libres de cualquier especie arbórea medidos desde el límite interior de la franja.

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El campo como cortafuegos

Frente al abandono rural, la ley busca que el propio territorio se defienda a sí mismo mediante la figura del “paisaje en mosaico” y los “paisajes cortafuegos”. El objetivo es crear discontinuidades en la masa forestal fomentando la agricultura, la ganadería extensiva, la silvicultura y la plantación de frondosas autóctonas.

Estas actividades productivas, de gran arraigo en la provincia, actuarán como barreras naturales para dificultar la propagación de las llamas y hacer el territorio “más resiliente”, a la vez que se tratrán de un impulso para el sector primario.

Inmediatez

La nueva realidad de las emergencias exige respuestas más rápidas. Por ello, ante un peligro inminente, los agentes podrán ordenar el desalojo inmediato de espacios o el cierre de caminos sin tener que esperar por lentos trámites administrativos. A nivel industrial, las nuevas instalaciones y gasolineras ubicadas en zonas agroforestales deberán contar obligatoriamente con una red de hidrantes para su autoprotección.

Mientras esta reforma integral inicia su camino parlamentario para adaptarse a la nueva realidad de los fuegos, Medio Rural recuerda que Galicia sigue en alto riesgo poR la sequía. El dispositivo de extinción se mantiene “en guardia”, apelando, una vez más, a la colaboración ciudadana para detectar fuegos tempranamente y poner a los presuntos incendiarios a disposición de la Justicia.