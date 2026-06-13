Vídeo | Intervienen un alijo de casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar
PERSECUCIÓN
La Guardia Civil y Marruecos frustran cerca de 4,8 toneladas de hachís tras perseguir una embarcación en el Estrecho de Gibraltar
La Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Real Marroquí, ha intervenido un total de 121 fardos de hachís que alcanzan aproximadamente los 4.777 kilos, después de una persecución a una embarcación que navegaba a gran velocidad por aguas del Estrecho de Gibraltar.
Según ha informado este sábado el cuerpo policial, la operación se inició tras detectar una embarcación sospechosa, de tipo semirrígida "go fast", una clase de lancha habitualmente utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
El dispositivo contó con la coordinación de medios marítimos, terrestres y aéreos. Durante la persecución, la embarcación realizó varias maniobras evasivas para intentar evitar el seguimiento policial y comenzó a lanzar parte de la carga de hachís al mar.
Los fardos fueron localizados gracias a la intervención del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, mientras las unidades terrestres se desplegaron para controlar posibles puntos de llegada a la costa. En una primera actuación, los agentes lograron recuperar 32 fardos de hachís, con un peso aproximado de 1.200 kilos, que habían sido arrojados al agua.
Posteriormente, tras activarse los mecanismos de cooperación internacional con Marruecos, las autoridades marítimas marroquíes recuperaron otros 89 fardos, con un peso estimado de 3.577 kilos. La intervención permitió así incautar casi cinco toneladas de droga y frustrar una operación de narcotráfico en aguas del Estrecho.
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