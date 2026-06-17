Vídeo | Así fue la llegada de Zapatero a la Audiencia Nacional: sonrisa y saludo por la puerta principal

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para prestar declaración como investigado en una causa judicial que analiza presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el origen de unas joyas incautadas durante la investigación.

Zapatero accedió al edificio por la entrada principal, utilizada habitualmente por jueces y autoridades, en medio de una gran expectación mediática y bajo un amplio dispositivo de seguridad.

La comparecencia se desarrolla ante el juez José Luis Calama, que ha citado también a la Fiscalía y a la acusación popular. Según las resoluciones judiciales, la investigación se centra en determinar si existieron posibles influencias en la concesión de ayudas a la compañía aérea y en aclarar el origen de diversas joyas cuya valoración preliminar ronda los 1,3 millones de euros.

Durante su declaración, el expresidente responderá a las cuestiones planteadas por el magistrado en el marco de una investigación que permanece abierta y sobre la que todavía no existe una resolución judicial definitiva.