La Guardia Civil ha detectado la obtención fraudulenta de 438 dispositivos electrónicos valorados en 203.133 euros.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Ringsa, ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la obtención fraudulenta de dispositivos electrónicos mediante la usurpación de identidades y la contratación de servicios de telecomunicaciones sin el conocimiento ni consentimiento de sus legítimos titulares.

La operación se ha saldado con seis personas detenidas y otras ocho investigadas, a quienes se les atribuye su presunta participación en delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación. Los investigadores han constatado la obtención fraudulenta de 438 dispositivos electrónicos, con un valor total de 203.133 euros.

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La mayoría de los efectos son teléfonos móviles, aunque entre los productos obtenidos también figuran ordenadores, televisores, tabletas, planchas para el pelo y otros aparatos electrónicos.

La investigación se inició en Santa Marta de Tormes (Salamanca) tras recibir varias denuncias que manifestaban estar recibiendo comunicaciones de una compañía telefónica reclamándoles el pago de facturas o informándoles de la contratación de nuevos dispositivos y servicios que nunca habían solicitado.

El análisis de la información obtenida permitió descubrir una estructura organizada en la que sus integrantes desempeñaban diferentes funciones para llevar a cabo el fraude.

La actividad delictiva se iniciaba con la obtención y utilización de datos personales de terceras personas, cuyas identidades eran usurpadas para formalizar contrataciones telefónicas de servicios de telecomunicaciones y adquirir dispositivos asociados a dichas operaciones.

En total, los investigadores han detectado 394 identidades usurpadas, que habrían sido utilizadas para formalizar 335 instalaciones fraudulentas contratadas telefónicamente, así como la obtención de 165 líneas de telefonía de prepago, detectando víctimas en prácticamente todo el territorio nacional pero principalmente en Cantabria, Madrid, Valencia, Málaga, Murcia, Asturias, Córdoba, Zamora, Canarias y Salamanca.

Una vez formalizadas las contrataciones, se generaban órdenes de instalación de fibra óptica que, pese a figurar como realizadas, nunca llegaban a ejecutarse realmente.

Para ello, uno de los investigados, que trabajaba como instalador, habría cumplimentado boletines de instalación sin efectuar los trabajos correspondientes, siguiendo las indicaciones de otros miembros de la organización.

Las gestiones practicadas permitieron identificar a las personas que presuntamente dirigían o coordinaban parte de estas actuaciones, así como localizar dos domicilios en Salamanca relacionados con la actividad investigada.

Los agentes localizaron numerosas tarjetas SIM de prepago, dispositivos electrónicos precintados y documentación con anotaciones de datos personales, documentos de identidad, direcciones y cuentas bancarias.

Paralelamente, los investigadores centraron sus pesquisas en varios establecimientos de venta de tarjetas telefónicas, al comprobar que una parte importante de las tarjetas SIM utilizadas para las contrataciones fraudulentas procedían de dos locutorios de Salamanca.

Sus responsables facilitaban la obtención de tarjetas SIM sin realizar las comprobaciones de identidad exigidas legalmente, lo que habría permitido a los integrantes de la organización disponer de líneas telefónicas necesarias para desarrollar su actividad.

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Asimismo, los agentes investigaron a varias personas relacionadas con la recepción y distribución de los dispositivos obtenidos fraudulentamente. Para ello, analizaron los datos de reparto de distintas empresas de mensajería, detectando posibles irregularidades en las entregas.

Entre ellas, figuraban envíos a domicilios donde los destinatarios reales no residían, así como documentos de entrega con firmas que se repetían de forma reiterada. Estas circunstancias permitieron identificar a varios repartidores y posibles receptores de los dispositivos, cuya participación está siendo investigada.

Finalmente, la operación se ha saldado con seis personas detenidas y ocho investigadas, a las que se atribuyen presuntos delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación.