Los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno ya han ejercido su derecho al voto a lo largo de la mañana de este domingo, 29 de noviembre, en la jornada de elecciones generales del 29-N.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha votado en torno a las 09.15 horas en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, donde ha acudido solo tras explicar que su mujer, Begoña Gómez, ha votado por correo. Sánchez ha apelado a una "movilización épica" y ha pedido votar "en masa" para despejar los "bulos" sobre un posible fraude, defendiendo un sistema "limpio, garantista" y pidiendo que se reconozca el resultado electoral. Asimismo, ha animado a participar por el futuro del país para los próximos cuatro años, ha destacado el interés despertado por los debates y propuestas de campaña como señal de una "democracia sana y consolidada" y ha avanzado que pasará el resto del día con su familia, con una paella prevista antes del escrutinio.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha votado pocos minutos después de las 10.30 horas en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, acompañado por su esposa, tras saludar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y hacerse fotografías con votantes. Feijóo ha pedido a los españoles que "no voten con miedo", sino "con memoria", con "ilusión y esperanza", asegurando que hoy deciden el rumbo del país y que los resultados pueden marcar un antes y un después en la política española. También ha señalado que esta noche se aceptará una decisión "inapelable", ha agradecido la confianza de su partido y de los ciudadanos y ha defendido su visita a Ceuta durante la jornada de reflexión junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el cuarto de los principales candidatos en votar en esta mañana del 29-N, al acudir al Colegio Pinar del Rey, en el distrito madrileño de Hortaleza. Abascal ha ejercido su derecho al voto en este centro de la avenida San Luis tras pasar la jornada de reflexión en familia después de mes y medio recorriendo el país.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha votado en el Institut La Sedeta, en el distrito barcelonés de Gràcia, desde donde ha afirmado que las mujeres "no van a estar calladitas" en estas elecciones generales frente al miedo y la polarización. Colau ha criticado los intentos de movilizar el voto incitando al odio contra los diferentes, ha pedido acudir a votar en masa ante lo que hay en juego, ha evitado entrar en polémicas sobre el paso de Feijóo por Ceuta y ha indicado que pasará el domingo en familia con ilusión y expectativa.