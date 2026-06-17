Zapatero niega las acusaciones ante el juez Calama en Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional en calidad de investigado en el conocido como “caso Plus Ultra”, relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia, que recibió 53 millones de euros de ayuda pública.

La comparecencia, que ha comenzado en torno a las 09:13 horas ante el juez instructor José Luis Calama, se ha desarrollado bajo estrictas medidas de seguridad, incluida la retirada de dispositivos electrónicos a los asistentes en sala para preservar la confidencialidad de la declaración.

Zapatero ha llegado a la sede judicial a primera hora de la mañana, alrededor de las 08:49 horas, accediendo por la entrada principal del edificio de Villa de París, en medio de una gran expectación mediática. A su llegada, ha sido recibido por numerosos periodistas y cámaras concentrados desde primeras horas en los alrededores.

Según fuentes presentes en la investigación, el expresidente ha optado por responder únicamente a las preguntas de su abogado y del juez, negando las acusaciones que se le atribuyen en la causa. Su declaración se prolongará previsiblemente durante más de una jornada.

El caso investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contrabando y delitos contra la Hacienda Pública, en el marco del rescate concedido a la aerolínea durante la crisis del coronavirus. Las pesquisas también analizan la relación entre el entorno del expresidente y distintos empresarios vinculados a la operación.

La comparecencia de Zapatero se produce en un contexto de máxima atención política y mediática, al tratarse de la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno declara como investigado ante un juez en una causa penal abierta.

La investigación continúa bajo secreto parcial y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.