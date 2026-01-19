Adiós al sacerdote José Fernández Pérez: una vida entregada al servicio a los otros, la cultura y sus raíces en Manzaneda

La familia de José Fernández Pérez despide no solo a un sacerdote, sino a un hermano y tío profundamente querido, un hombre bueno que nunca olvidó de dónde venía.

Fallecido en Astorga, a los 88 años, el sacerdote diocesano José Fernández Pérez, dejando tras de sí una vida plena, marcada por la entrega, la cercanía y un profundo amor por la iglesia, la cultura y su familia.

Natural de Bidueira, en Manzaneda, don José llevó siempre su lugar de origen en el corazón. Aunque su residencia estuvo durante décadas en Astorga, nunca se desligó de sus raíces. Bidueira fue siempre su refugio, el lugar al que regresaba siempre que podía. Allí compartía tiempo con sus hermanos y sus sobrinos, disfrutando especialmente de esos encuentros familiares que tanto significaban para él. Todos ellos lo recuerdan como muy familiar, hermano y tío cercano, hombre atento y preocupado, que valoraba profundamente cada momento en el que la familia podía reunirse.

Sacerdote diocesano, desarrolló una intensa trayectoria vinculada a la docencia y a la promoción de la cultura dentro de la diócesis de Astorga. Su nombre quedará inseparablemente unido al Palacio Episcopal de Gaudí, institución que dirigió durante 36 años, siendo el alma del edificio y el gran custodio del Museo de los Caminos. Gracias a su dedicación incansable, la obra de Antoni Gaudí en Astorga brilló con especial luz y proyección.

En sus últimos años fue director del Boletín Oficial de Astorga y colaboró pastoralmente en diversas parroquias de la ciudad. Quienes le conocieron destacan su carácter afable, su trato cercano y su profundo amor por la cultura, cualidades que marcaron su relación con fieles, compañeros y colaboradores.

Aunque falleció en Astorga, su funeral tuvo lugar el domingo en su querido San Miguel de Bidueira, en Manzaneda, donde siempre se sintió en casa.