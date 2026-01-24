In memoriam de Antonio Rodríguez

Tuve el honor de conocerlo nada más comenzar la transición democrática, como maestro, compartiendo inquietudes laborales y profesionales, que nos llevó a constituir (junto con otros docentes) un sindicato de clase (a nivel provincial) para luchar por nuestras reivindicaciones, dada la precaria situación que vivía el magisterio, movilizando a docentes de diferentes ideologías, y en un momento delicado en una España que se encontraba convulsa entre dos etapas (paso de la dictadura a una incipiente democracia).

Fruto de su trabajo al frente del sindicato fue la participación en una huelga a nivel nacional en la que conseguimos grandes mejoras tanto laborales como profesionales.

Este liderazgo suyo a nivel provincial fue observado en su momento por responsables del PSdeG provincial, proponiéndole su participación como número uno al Congreso de los Diputados. Su nivel de compromiso con su profesión docente y con el sindicato lo llevó a trasladarnos esta propuesta para someter la a nuestra consideración, que sin ella él no daría el paso de su aceptación; pasó que dio con el beneplácito de todos.

Durante el último cuarto del siglo pasado estuvo ejerciendo sus labores como diputado y senador, siendo un referente político tanto dentro como fuera del partido.

Pero su compromiso fue aún más lejos. Tuvo el honor de ser el Secretario General del PSdeG así como su Presidente.

Presidió una comisión gestora (después de la disolución de toda la militancia) reiniciando de nuevo la actividad política de la agrupación, en la que tuve el honor de ser llamado por él para participar en esta tarea, en la que a su juicio, yo tenía que estar, gesto que le agradecí sinceramente.

Mi trayectoria política siempre estuvo relacionada, de una u otra forma, a la suya. En mi etapa como diputado siempre conté con sus consejos y/o orientaciones, de forma discreta y con total respeto mútuo.

Tenía una amplia visión política, no solo del partido, sino en general de toda la clase política. Este hecho lo dejó patente en numerosas intervenciones públicas.

Lamento que nos quedará un café pendiente, que fuimos posponiendo por las circunstancias para hablar de la situación actual, desde la visión de dos ex parlamentarios y militantes con una amplia trayectoria personal, profesional y política.

Haciendo mías las palabras que Gonzalo Caballero escribió en su obituario, se fue uno de los buenos y generosos.

Mi recuerdo sincero y mis condolencias a su familia.

Adolfo Pérez Abellás