Muere Juan Pablo Cárdenas, el periodista que se enfrentó a Pinochet

El periodista chileno Juan Pablo Cárdenas falleció este domingo a los 76 años a causa de un cáncer. Premio Nacional de Periodismo de Chile en 2005, fue una de las figuras más relevantes de la prensa independiente de su país y un referente en la defensa de la libertad de expresión durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Nacido en Santiago de Chile el 1 de diciembre de 1949, desarrolló una larga trayectoria profesional marcada por el compromiso con los derechos humanos, la democracia y el ejercicio de un periodismo crítico. Su nombre quedó estrechamente ligado a la historia contemporánea de Chile gracias a la fundación de la revista Análisis en 1977, una de las principales publicaciones opositoras al régimen militar.

Desde las páginas de aquella revista impulsó numerosas investigaciones y denuncias sobre violaciones de derechos humanos en una época caracterizada por la censura y las restricciones informativas. Su labor le convirtió en una de las voces más incómodas para las autoridades de la época y le costó detenciones, procesos judiciales y diversas formas de persecución destinadas a silenciar su trabajo periodístico.

Docencia universitaria

Tras el regreso de la democracia, continuó desarrollando una intensa actividad profesional. Dirigió diferentes medios de comunicación, entre ellos Radio Universidad de Chile, ejerció la docencia universitaria y participó activamente en el debate público a través de artículos, conferencias y publicaciones centradas en la realidad política y social chilena.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, aunque el más destacado llegó en 2005 con el Premio Nacional de Periodismo, galardón que reconoció su trayectoria profesional y su defensa permanente de la libertad de prensa.