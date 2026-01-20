Muere Mabel Montes, periodista en la TVG y en Radio Galega

Mabel Montes, periodista gallega vinculada a TVG y Radio Galega desde 1997, ha fallecido dejando una carrera marcada por la vocación de rigor, profesionalidad y servicio público. Durante casi treinta años, Montes desarrolló su labor en las redacciones de informativos, destacando por su mirada precisa y exigente en cada cobertura y reportaje.

A lo largo de su trayectoria, formó parte de programas como Galicia Noticias y diversos telexornais, dejando una huella profunda en la información audiovisual de Galicia. Desde 2012, integró el equipo de O Tempo, espacio en el que acercó la información meteorológica a miles de hogares gallegos, combinando cercanía, profesionalidad y cuidado por la lengua, rasgos que la caracterizaron siempre.

Su trabajo se distinguió por ser minucioso, riguroso y comprometido con la calidad de la información, ejerciendo el periodismo desde la responsabilidad y el respeto hacia la audiencia. La ausencia de Mabel Montes se siente con fuerza tanto en las redacciones de TVG y Radio Galega como en el conjunto del sector audiovisual gallego.

La Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG) ha recordado a Montes como una profesional referente, compañera leal y amiga, cuya dedicación y entrega al periodismo han dejado una impronta imborrable. Su legado en el periodismo gallego permanecerá, reflejado en la calidad de los informativos que ayudó a construir y en el ejemplo que dejó a compañeros y futuras generaciones de periodistas.