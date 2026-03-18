Situaciones extremas

De un tiempo a esta parte, la clase política no solamente se basa en derechas e izquierdas, lo que comúnmente eran los partidos del PP y del PSOE. Últimamente, han aparecido otras fuerzas políticas que responden a formaciones de la extrema derecha y la extrema izquierda y que, además, con sus votos permiten que tanto socialistas como populares no dispongan de libertad para gobernar a su albedrío.

Por ejemplo, eso es lo que le pasa al PSOE, que para tener un partido de Gobierno se ha visto obligado a negociar primero con Podemos y después con Sumar, que representan la extrema izquierda, algo con lo que los socialistas están más que encantados, aunque en muchas ocasiones los de Yolanda Diaz (sector Sumar), discrepan del Gobierno, aunque, al final, los del partido que van más allá de la izquierda del PSOE siempre están felices y contentos de formar parte de este equipo. A veces se enfadan… pero no van más allá de sus amenazas.

No obstante, observamos que los socialistas, cuando hablan de Sumar, obvian mencionar que han pactado con la “ultra izquierda”, aunque se nutren, para sustentar su Gobierno, de otros pactos con radicales como ERC, EH Bildu, BNG y además con Junts, PNV y Coalición Canaria. Si bien, de un tiempo a esta parte, el apoyo con Junts está roto y de hecho vota en contra del PSOE, al lado del PP y Vox y, de hecho, por este motivo llevan tres años sin poder aprobar los presupuestos.

El caso es que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda “son posiciones radicales en el espectro político que rechazan aspectos fundamentales de la democracia liberal y el consenso democrático actual

Y algo parecido afecta al Partido Popular, que para sacar adelante los resultados obtenidos en Extremadura, Aragón y, más recientemente, Castilla y León, a pesar de haber logrado ganar las elecciones en esas autonomías, le hace falta al apoyo de pactar con Vox (la extrema derecha). Pero los de Abascal se ha mostrado reticentes y no están dispuestos al Gobierno que legítimamente han conseguido los de derechas. A ver si ahora con los recientes resultados que vuelven a poner el PP como ganadores, los de Vox finalmente cierran los tres flecos que tenían abiertos.

El caso es que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda “son posiciones radicales en el espectro político que rechazan aspectos fundamentales de la democracia liberal y el consenso democrático actual. La primera se caracteriza por el nativismo y autoritarismo, buscando orden y tradición, mientras que la segunda busca la igualdad social radical, cuestionando el capitalismo y proponiendo estatización”, tal y como afirma Guillermo Fernández Vázquez, que es un reconocido investigador y sociólogo español especializado en el estudio de las derechas radicales y extremas en Europa.

En estas situaciones, conviene destacar que de un tiempo a esta parte los políticos ya no solamente son de izquierdas y de derechas, ahora están obligados a negociar con extremas en ambos sentidos y eso condiciona los resultados electorales.