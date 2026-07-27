PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 27 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
La peregrinación de los sellos de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense por la sala de exposiciones de la Diputación Provincial, ubicada en el Edificio de Correos, comenzó hace ahora seis años y lo conmemoran con la exposición número 50, que marca un nuevo hito en este camino de divulgación filatélica ininterrumpida, consolidando una iniciativa cultural única que ha acercado la filatelia a miles de visitantes.
La muestra reúne una selección de colecciones dedicadas a los distintos Caminos de Santiago, invitando al visitante a recorrer, a través de los sellos postales y otros documentos, las principales rutas jacobeas que confluyen en Compostela. La exposición se enmarca, además, en los actos de preparación del Xacobeo 2027, poniendo en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural vinculado a la peregrinación.
Concierto de la banda inglesa Immaculate Fools, un grupo de referencia de los 80 que ofrecerá su único concierto estival en Galicia, recordando por qúe son una de las grandes bandas británicas, que surgieron en los 80 junto a The Cure o The Smiths, reconocidas por su inconfundible fusión de rock, pop y folk con enorme sensibilidad y calidad musical. Entradas a la venta en giglon.com.
Desde hoy y hasta el jueves, los más pequeños de O Carballiño podrán disfrutar de las actividades de la “Semana grande para niños”. El programa comenzará hoy con una fiesta acuática y seguirá los próximos días con fiesta de la espuma, una yincana y una fiesta de holy. El espacio será la Plaza de Veracruz, excepto el jueves, que se realizará en la Plaza Mayor. Todas las propuestas son de participación gratuita y se enmarcan en la programación de la Festa do Pulpo, que celebrará su día grande el 9 de agosto.
“Noches musicales” durante julio y agosto, con música, convivencia y entretenimiento. El programa incluye actuaciones de bandas de música, grupos de concertina y agrupaciones musicales, brindando una variada oferta cultural que valora el patrimonio musical, el trabajo de las comunidades y los artistas locales. Hoy actuará la banda municipal Flaviense “Os Pardais”.
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