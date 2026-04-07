Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 7 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Visita guiada a través de la historia del cómic, hoy en la Biblioteca Nós

Con el objetivo de poner en valor una de sus secciones más dinámicas, la Biblioteca Nós de Ourense desarrolla la actividad “Coñece a comicteca”, proponiendo un recorrido guiado por el espacio dedicado al cómic, combinando la divulgación histórica con la formación de usuarios. La sesión está diseñada para el público adulto, y, durante una hora, permitirá a los asistentes conocer de primera mano cómo está organizada la colección.

Además de la guía práctica por el espacio físico situado en la planta baja del centro, la visita ofrecerá una introducción a la historia del cómic. Se abordarán aspectos teóricos, la evolución del lenguaje gráfico y la importancia de la conservación de estas obras, que ya cuentan con un espacio propio de referencia en la red de bibliotecas gallegas.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

A MAIORES

Carballeda de Avia / Capacitación digital

Segunda sesión de los talleres de A Maiores, organizados por La Región para mejorar la calidad de vida a través del conocimiento y la interacción social. El taller se centra en el manejo del móvil, la gestión de contraseñas y contactos o la instalación de aplicaciones.

DÓNDE: SALÓN MULTIUSOS

CUÁNDO: A LAS 10,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Recursos naturales”

La artista Isabel Delagranja presenta “Recursos naturales”, un proyecto multidisciplinar nacido en Ciudad de México en 2025, con monotipos, dibujos, collages y esculturas de gran riqueza visual y táctil.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: HASTA EL 15 DE ABRIL

DIVULGACIÓN

Ourense / Diabetes

Con motivo del Día Mundial de la Salud, la Asociación de Diabetes Auria informa y sensibiliza sobre la prevención durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad, con atención de enfermería.

DÓNDE: BISPO CESÁREO

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

EXPOSICIÓN

Ourense / “María Luz Morales”

Muestra dedicada a la periodista y escritora María Luz Morales, pionera del periodismo femenino en España, que recoge su trayectoria y su vínculo con Galicia, incluyendo correspondencia con Vicente Risco.

DÓNDE: ARQUIVO HISTÓRICO

CUÁNDO: HASTA EL 30 DE MAYO

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión dirigida a niños de entre 4 y 6 años con historias llenas de imaginación. Los participantes disfrutarán de la actividad de forma autónoma. Es necesario inscribirse previamente.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

El exministro Jordi Sevilla ofrece la conferencia “Momento de España”, analizando la situación política y económica actual y la necesidad de acuerdos de Estado.