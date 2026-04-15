Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 15 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

“A derradeira leición” de Castelao, obra de teatro sobre la memoria

Viernes y sábado

Ourense / Teatro Principal / A las 20:00 horas / De 12 a 20 euros

“Ictus” (Anatomía de “A derradeira leición” de Castelao)” es el nuevo proyecto de Chévere en coproducción con el Centro Dramático Nacional. Una obra sobre la memoria, sobre la relación entre la buena memoria y la buena democracia, y sobre los traumas no resueltos de nuestra memoria histórica. Una obra que utiliza como hilo conductor el cuadro titulado «La última lección del maestro», la última obra que Castelao firmó en el exilio, cuando ya estaba casi ciego. La obra de Chévere propone un viaje inverso en busca de la memoria del cuadro, desde la recepción organizada por el gobierno gallego a su llegada a Galicia en 2018 para protagonizar una exposición sobre educación, hasta el acto en memoria de Alexandre Bóveda. Un recorrido escénico para comprender cómo se construyen las narrativas de la memoria. Chévere crea un dispositivo documental en el que se entrecruzan las voces de numerosos testigos.

Una exposición recorre medio siglo de trabajo medioambiental de Adega

Una exposición recorre medio siglo de trabajo medioambiental de Adega | La Región

Hasta el martes 21 de abril

Ourense / Plaza Bispo Cesáreo / Todo el día / Visita libre

La asociación ecologista Adega hace un repaso por sus 50 años de trayectoria con una exposición al aire libre que cuenta con 16 paneles distribuidos en 4 tótems cúbicos, acompañados de varios tambores que simulan ser radiactivos y que evocan la confrontación del pueblo gallego contra el vertido de residuos nucleares en la Foxa Altántica, una de las luchas ecológicas gallegas con mayor impacto dentro y fuera de nuestras fronteras.

Retrospectiva a la mirada artística del fotógrafo alaricano José Suárez

Retrospectiva a la mirada artística del fotógrafo alaricano José Suárez | La Región

Viernes 17 de abril

Ourense / CC Marcos Valcárcel / A las 20:00 horas / Entrada libre

Inauguración de la exposición retrospectiva del fotógrafo alaricano José Suárez, una figura central de la modernidad estética gallega del siglo XX. Inició su carrera en Salamanca, ciudad donde estudió Derecho y que sería decisiva en su formación intelectual. Allí conoció personalmente a Miguel de Unamuno, un verdadero modelo ético para el artista, y entró en contacto con la Revista de Occidente y el pensamiento de Ortega y Gasset. Sin embargo, Galicia sería fundamental en su trayectoria; de hecho, Suárez se convertiría en un referente de la fotografía gallega durante la República y la posguerra.

Cuarta edición de la gala solidaria “Por eles TEA”

Sábado 18 de abril

Ourense / Auditorio municipal / A las 18:30 horas / 10 euros

Cuarta edición de la gala solidaria “Por Eles TEA”, una nueva cita marcada por la música, el baile y el compromiso social. El evento, organizado con el objetivo de recaudar fondos y dar visibilidad a la labor de la asociación, busca facilitar a los niños el acceso a recursos necesarios para mejorar su calidad de vida. Amplio programa artístico con la artista A Pedreira como madrina. Opción de colaborar con Fila 0.