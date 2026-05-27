Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 27 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La Ribeira Sacra se reafirma como una potencia natural y patrimonial

Hoy, miércoles 27 de mayo

Nogueira de Ramuín

Parador de San Esteban

A las 10:30 horas

En streaming

Nueva edición del foro “Ribeira Sacra: patrimonio con futuro”, organizado de forma conjunta por La Región y El Progreso, para poner en valor este territorio que se posiciona como candidato a Patrimonio de la Humanidad. La jornada, moderada por el periodista Antonio Nespereira, contará con la participación de representantes institucionales, empresarios de la zona y expertos en la materia que participarán en debates y mesas redondas. Entre las cuestiones que se abordarán destacan el emprendimiento desde el territorio con el patrimonio, el vino o el turismo sostenible como fuente de generación nuevas oportunidades de negocio, o la riqueza patrimonial viva como motor de identidad y conservación. Toda la jornada podrá seguirse en directo a través de la página web de laregion.es.

Análisis a los últimos avances en radioterapia con Yolanda Prezado

Hoy, miércoles 27 de mayo

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas

Entrada libre

“Radioterapia del futuro, más precisa, más segura, más eficaz” es el título de la conferencia que impartirá esta tarde Yolanda Prezado, referente internacional en este ámbito. Encuentro organizado por la Asociación Española contra el Cáncer con el objetivo de dar a conocer los avances actuales más significativos y nuevas vías terapéuticas en la lucha contra esta enfermedad.

Una sesión divulgativa aborda los beneficios de las aguas termales

Hoy, míercoles 27 de mayo

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas

Entrada libre

La Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia promueve el ciclo “La salud es lo que importa”, con el objetivo de difundir el valor terapéutico de las aguas minerales medicinales entre la sociedad. Esta tarde tendrá lugar una nueva sesión en la que se abordarán las indicaciones actuales de la balneoterapia para el tratamiento de patologías respiratorias, reumáticas y cutáneas. Con la participación de destacados especialistas. Al finalizar habrá un debate moderado por el doctor Juan Gestal.

Las tunas del noroeste actúan con fines benéficos

Sábado 30 de mayo

Ourense / Teatro Principal

A las 18:00 horas

10 euros

El espectáculo “Citania” es un encuentro itinerante de tunas veteranas que reúne a agrupaciones del noroeste peninsular en torno a la música, la tradición universitaria y la convivencia. Nacido con vocación cultural, benéfica y carácter integrador, combina actuaciones en directo, pasacalles y momentos de cercanía. Los fondos se destinarán a la AECC y Manos Unidas.