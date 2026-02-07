Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 7 de febrero?

Día de iniciación a la orientación deportiva en A Rúa con +Deporte.

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Día de iniciación a la orientación deportiva en A Rúa con +Deporte

La programación de actividades de +Deporte La Región, en colaboración con el Concello de A Rúa, organiza una jornada de iniciación a la orientación deportiva, una disciplina que gana cada vez más adeptos gracias a su combinación de ejercicio físico y agilidad mental. La cita arrancará a las 18,00 horas en el pabellón municipal O Aguillón, donde se desarrollará la actividad. El evento está diseñado para abrir las puertas de esta modalidad a toda la ciudadanía, permitiendo a los participantes aprender los conceptos básicos del manejo de mapa y brújula en un entorno privilegiado.

Bajo la dirección técnica del Club de Orientación Our-O, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido adaptado a niveles de iniciación de una modalidad que exige tanto resistencia física como agilidad mental.

Dónde: O Aguillón

Cuándo: ás 18:00 horas

ANIVERSARIO

Ourense / Roteiro Lamas Carvajal

Ruta guiada por Afonso Vázquez Monxardín para conmemorar el aniversario de “O tío Marcos d’a Portela”. El punto de encuentro será la entrada del cementerio de San Francisco (Ourense) para visitar al mausoleo de Valentín Lamas Carvajal. El itinerario hará paradas en los lugares más emblemáticos de la vida y obra del autor ourensano.

Dónde: calles de Ourense

Cuándo: a las 11:00 horas

INFANTIL

Ourense / “Bombas de sementes”

Nueva sesión de los “Sábados Okupados” con una actividad de ciencia, medio ambiente y proyectos con impacto positivo. Una propuesta diseñada para público infantil de 7 a 12 años. Requiere inscripción previa presencial o telefónica.

Dónde: Biblioteca Nós

Cuándo: a las 11:30 horas

DIVULGACIÓN

Baltar / Defensa de O Larouco

Jornada de defensa de O Larouco que comenzará con la presentación conjunta de varias plataformas. Después de la comida, miembros de la AAVV de Lucenza y del Aeroclub Larouco hablarán sobre iniciativas y proyectos relacionados con Larouco en el ámbito ganadero, deportivo y turístico.

Dónde: A Boullosa

Cuándo: a las 13:00 horas

MAGIA

Ourense / Increíble Pando

Pando el Mago, nombrado por algunos medios como “el mago de moda”, ha viralizado su magia en redes sociales y televisión, dejando sin palabras a presentadores y espectadores con su estilo fresco, moderno e impactante. Su éxito va más allá de la pantalla, aplaudida en teatros y eventos, consolidándose como una gran promesa.

Dónde: auditorio

Cuándo: a las 19,30 horas

TEATRO

Ourense / “Carmen, nada de nadie”

La vida de Carmen Díez de Rivera fue tan excepcional que tiene paralelismos con las tragedias griegas como Antígona o Ariadna. Nacida en unas circunstancias familiares rocambolescas, dentro de lo más granado de la aristocracia española, renunció a los privilegios de clase y llegó a ser jefa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Dónde: Teatro principal

Cuándo: a las 20:00 horas

CONCIERTO

Ourense / Lisdexia

Con un punk rock sin filtros, Lisdexia se consolida como una de las bandas más auténticas de la escena gallega. No están aquí para salvar el mundo, sino para hacerlo bailar. En abril de 2025 lanzaron “Esclavos do baile”, de garage y punk; sarcástico, emocionante y lleno de energía.