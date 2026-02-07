PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 7 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
La programación de actividades de +Deporte La Región, en colaboración con el Concello de A Rúa, organiza una jornada de iniciación a la orientación deportiva, una disciplina que gana cada vez más adeptos gracias a su combinación de ejercicio físico y agilidad mental. La cita arrancará a las 18,00 horas en el pabellón municipal O Aguillón, donde se desarrollará la actividad. El evento está diseñado para abrir las puertas de esta modalidad a toda la ciudadanía, permitiendo a los participantes aprender los conceptos básicos del manejo de mapa y brújula en un entorno privilegiado.
Bajo la dirección técnica del Club de Orientación Our-O, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido adaptado a niveles de iniciación de una modalidad que exige tanto resistencia física como agilidad mental.
ANIVERSARIO
Ourense / Roteiro Lamas Carvajal
Ruta guiada por Afonso Vázquez Monxardín para conmemorar el aniversario de “O tío Marcos d’a Portela”. El punto de encuentro será la entrada del cementerio de San Francisco (Ourense) para visitar al mausoleo de Valentín Lamas Carvajal. El itinerario hará paradas en los lugares más emblemáticos de la vida y obra del autor ourensano.
INFANTIL
Ourense / “Bombas de sementes”
Nueva sesión de los “Sábados Okupados” con una actividad de ciencia, medio ambiente y proyectos con impacto positivo. Una propuesta diseñada para público infantil de 7 a 12 años. Requiere inscripción previa presencial o telefónica.
DIVULGACIÓN
Baltar / Defensa de O Larouco
Jornada de defensa de O Larouco que comenzará con la presentación conjunta de varias plataformas. Después de la comida, miembros de la AAVV de Lucenza y del Aeroclub Larouco hablarán sobre iniciativas y proyectos relacionados con Larouco en el ámbito ganadero, deportivo y turístico.
MAGIA
Ourense / Increíble Pando
Pando el Mago, nombrado por algunos medios como “el mago de moda”, ha viralizado su magia en redes sociales y televisión, dejando sin palabras a presentadores y espectadores con su estilo fresco, moderno e impactante. Su éxito va más allá de la pantalla, aplaudida en teatros y eventos, consolidándose como una gran promesa.
TEATRO
Ourense / “Carmen, nada de nadie”
La vida de Carmen Díez de Rivera fue tan excepcional que tiene paralelismos con las tragedias griegas como Antígona o Ariadna. Nacida en unas circunstancias familiares rocambolescas, dentro de lo más granado de la aristocracia española, renunció a los privilegios de clase y llegó a ser jefa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
CONCIERTO
Ourense / Lisdexia
Con un punk rock sin filtros, Lisdexia se consolida como una de las bandas más auténticas de la escena gallega. No están aquí para salvar el mundo, sino para hacerlo bailar. En abril de 2025 lanzaron “Esclavos do baile”, de garage y punk; sarcástico, emocionante y lleno de energía.
