Andaina da Santa Compaña de Vilamartín

Los amantes de las sorpresas y los sustos tienen una cita en la Andaina da Santa Compaña, que en su segunda edición -el 9 de mayo- recorrerá de noche la distancia existente entre el castillo de Arnado y Correxais para, seguidamente, regresar al punto de partida. Son 10,5 kilómetros que este lunes fueron presentados en el Consistorio de Vilamartín por el organizador, José Parra; la teniente de alcaldesa Sherezade Núñez y el responsable de Rutas Xanzá, Víctor Fernández.

En su intervención, Sherezade Núñez destacó el éxito alcanzado en la primera edición, que reunió a aproximadamente 150 personas. También resaltó la apuesta del Concello por los recursos naturales, si bien dejó constancia de que, este año, los participantes se encontrarán un paisaje transformado por el incendio forestal del verano pasado. Finalizó anunciando que habrá comida, música y muchas sorpresas.

José Parra insistió en que la andaina recorrerá una ruta PR (pequeño recorrido) de la Federación Galega de Montaña. Añadió que el itinerario muestra vistas “espectaculares” y aconsejó a los participantes acudir caracterizados como miembros de la Santa Compaña.

La inscripción puede hacerse en www.sportmaniacs.com o bien en las tiendas Foot on Mars, de O Barco; Fimar, de Vilamartín; o Cool Balea, en A Rúa.