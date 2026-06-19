ÚLTIMA HORA
El acuerdo de paz queda en el aire: EEUU e Irán cancelan la cumbre de Suiza

Concentración Motera de Verín

REGRESA LA CITA

Tras casi treinta años después Verín vuelve a disfrutar durante tres días de su concentración motera. Este evento además de incluir una ruta motera por la zona que se realiza el sábado 20 de junio cuenta con actividades gastronómicas y entrega de trofeos.

La Región
La Región
Publicado: 19 jun 2026 - 12:51 Actualizado: 19 jun 2026 - 13:32
19 jun
-
21 jun

Detalles del evento

Verín
19 jun - 21 jun
Desde las 19:00 del viernes
Presencial
Concentración Motera de Verín.
Concentración Motera de Verín | La Región

Comienza la Concentración Motera de Verín, que se recupera tras casi treinta años de ausencia. El programa arranca este viernes 19 de junio, a las 19:00 horas con la apertura de inscripciones en la zona de A Preguiza. La jornada incluirá un aperitivo de bienvenida, cena y música a cargo del DJ Cigarrón.

Concentración Motera de Verín.
Concentración Motera de Verín. | La Región

La jornada principal del certamen tendrá lugar el sábado 20. Las actividades comenzarán a las 10:00 horas con la apertura de inscripciones y una ruta motera por la zona. A las 17:00 horas, darán comienzo los espectáculos y actividades programados, que finalizarán con una cena para los inscritos. Ya el domingo, a las 11:00 horas, se celebrará una ruta motera con pinchos, organizada por el Concello de Monterrei, seguida de un vermut motero y la entrega de trofeos. Los interesados en participar podrán formalizar su inscripción la tarde de viernes con un precio de 50 euros.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats