REGRESA LA CITA
Concentración Motera de Verín
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Detalles del evento
Comienza la Concentración Motera de Verín, que se recupera tras casi treinta años de ausencia. El programa arranca este viernes 19 de junio, a las 19:00 horas con la apertura de inscripciones en la zona de A Preguiza. La jornada incluirá un aperitivo de bienvenida, cena y música a cargo del DJ Cigarrón.
La jornada principal del certamen tendrá lugar el sábado 20. Las actividades comenzarán a las 10:00 horas con la apertura de inscripciones y una ruta motera por la zona. A las 17:00 horas, darán comienzo los espectáculos y actividades programados, que finalizarán con una cena para los inscritos. Ya el domingo, a las 11:00 horas, se celebrará una ruta motera con pinchos, organizada por el Concello de Monterrei, seguida de un vermut motero y la entrega de trofeos. Los interesados en participar podrán formalizar su inscripción la tarde de viernes con un precio de 50 euros.
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