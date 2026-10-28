Concurso de carteles de Entroido de Viana do Bolo de 2027

Comienza la cuenta atrás. Viana do Bolo ya mira hacia el Entroido 2027, una de las citas más esperadas del calendario y una celebración que va mucho más allá de la fiesta: es identidad, memoria, tradición y orgullo de un pueblo que mantiene vivas sus raíces generación tras generación.

Con la mirada puesta en esos días tan especiales, el Concello de Viana do Bolo ha abierto el plazo de presentación de propuestas para los concursos que elegirán los carteles oficiales del Entroido 2027 y del Entroido Infantil 2027. Dos convocatorias que invitan a artistas y a los más pequeños a poner su creatividad al servicio de una celebración única. El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre de 2026, a las 14,30 horas.

Concurso

El concurso general está abierto a todas las personas creadoras que deseen participar, sin límite en el número de obras que pueden presentar. La temática y la técnica artística son libres, pero las propuestas deberán transmitir el espíritu del Entroido de Viana do Bolo, una celebración en la que el sonido de los fulións, los boteiros y la implicación vecinal forman parte de una misma emoción colectiva. Se valorará especialmente la presencia de los elementos más representativos de esta tradición, aquellos que hacen de esta celebración una cita reconocible y profundamente ligada a su territorio.

Podrán presentarse pinturas, fotografías, montajes fotográficos y otras expresiones artísticas, siempre que las obras sean originales, inéditas y de autoría propia. Las bases excluyen expresamente los trabajos generados total o parcialmente mediante inteligencia artificial, así como el uso de imágenes ajenas sin autorización. La celebración tendrá también su reflejo en los más pequeños a través del concurso del Entroido Infantil 2027, dirigido a menores de 14 años. Una oportunidad para que niños y niñas expresen, a través de su imaginación y creatividad, cómo viven una fiesta que forma parte del corazón de la localidad. Porque el Entroido no sólo se hereda: también se aprende, se comparte y se transmite. Y qué mejor manera de mantener viva esa tradición que permitir que las nuevas generaciones sean protagonistas de su imagen y de su futuro.

Premios

El concurso general repartirá tres premios. La propuesta ganadora recibirá 300 euros y dos entradas para la Festa da Androlla 2027. El segundo premio estará dotado con 100 euros y un kilo de androllas, mientras que el tercero obtendrá 50 euros y una bica. Por su parte, el certamen infantil premiará las tres mejores propuestas con vales para gastar en establecimientos comerciales o en el mercado de artesanía de Viana do Bolo: 75 euros para el primer clasificado, 50 euros para el segundo y 25 euros para el tercero. Estos vales podrán utilizarse hasta el 15 de mayo de 2027. De este modo, la iniciativa no sólo reconoce el talento y la imaginación de los participantes, sino que también contribuye a dinamizar el comercio local.

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La cuenta atrás ya está en marcha. Viana comienza a preparar una nueva edición de su Entroido, una celebración en la que cada sonido, cada máscara y cada encuentro evocan una historia compartida. Ahora, esa historia busca una nueva imagen, capaz de transmitir la fuerza de los fulións y el orgullo del Entroido.