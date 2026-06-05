Consideracións sobre a Ribeira Sacra
Consideracións sobre a Ribeira Sacra
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O pasado mércores, 27, celebrouse un encontro no Mosteiro de Santo Estebo co título “Ribeira Sacra Patrimonio con futuro” o que asistín como representante de Apartamentos Ribeira Sacra.
Teño que dicir que foi moi proveitoso e tódolos participantes, sobre todo os que tiñan unha experiencia propia emprendedora na zona, aportaron a súa experiencia dunha forma moi interesante, concreta e sinxela que permitiu entender mellor as grandes posibilidades da Ribeira Sacra. Os diferentes políticos asistentes tamén mostraron unhas boas formas e unha unión imprescindible para superar os retos que se presentan.
O presidente da Deputación de Ourense, don Luis Menor, falou da masificación que efectivamente no futuro pode ser un problema senón se atalla con intelixencia e coa experiencia do que pasa noutros lugares, aínda que houbo un tema que me decepcionou: fixo unha proposta de crear unha especie de centro para a distribución de turistas en Pereiro de Aguiar, de onde precisamente el é Alcalde. Para evitar esa masificación os turistas terían que chegar no seu coche ata un lugar de Pereiro e dende alí se distribuirían en autobuses pola Ribeira Sacra. Isto non ten lóxica nin fundamento, e non parece que esté o máis minimamente pensado: Primeiro, porque Pereiro de Aguiar está situado nun extremo da Ribeira Sacra, -de feito, non teño moi claro porque pertence á propia Ribeira Sacra-. Segundo, por exemplo a Parada de Sil, -que é o corazón da Ribeira Sacra ourensán-, practicamente tódolos turistas españois e da provincia de Lugo entran por Xinzo-Maceda e Castro Caldelas-Monforte, polo que habería que obrigalos a dar unha volta grande ata Pereiro de Aguiar. Terceiro, a Ribeira Sacra aínda non está masificada nin moito menos, hai puntos que certos dias do ano xeran problemas e nalgúns xa se buscaron solucións como levar á xente dende Monforte e Castro Caldelas en buses ata o embarcadoiro de Doade, ou en Parada ata o Mosteiro de Santa Cristina, que tiña que ampliarse para ós Balcóns de Madrid igual que para outros lugares. E cuarto, facer ese Centro sería un malgasto enorme, pois xa existe unha estación intermodal en Ourense, que está preto de Pereiro e que xa fai esa función, alí moitos turistas -que veñen no AVE-, alugan un coche para percorrer a Ribeira Sacra, e non estaría demais que as administracións facilitaran que dende alí sairán máis autobuses para toda a Ribeira Sacra.
Se como parece, a Deputación dispón de cartos, podería, por exemplo, axudar a incrementar esas liñas de autobuses, mellorar o firme das estradas da súa competencia, -que son as peores de España-, sen estragar o entorno, facer unha boa sinalización na Ribeira Sacra, axudar a eliminar o porco bravo, que tanto dano lle fai os agricultores. e sobre todo encargar un estudio serio, a técnicos con experiencia e verdadeiros coñecedores de zonas turísticas moi masificadas, para facer viable un turismo sostible, -que na Ribeira Sacra, e en todas partes, é fundamental-, coa vida da xente no rural, que sen ela tampouco habería turismo.
Xosé-Bieito Coello Coello (Parada de Sil)
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