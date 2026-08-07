Exposición | "Exposición de gancho" y "Mundos Oterianos desde Caldelas"

La Sala Noble del Castillo de Castro Caldelas acoge durante este mes una exposición que combina los trabajos artesanales de ganchillo realizados por las mujeres del municipio con la muestra 'Mundos Oterianos desde Caldelas', organizada con motivo del Año Otero Pedrayo.

La iniciativa permite contemplar una selección de las creaciones elaboradas de forma artesanal por las integrantes de la Asociación de Jubilados de Castro Caldelas, que en los últimos años han convertido el ganchillo en una de las señas de identidad de la localidad con decoraciones como el Nadal de Gancho, la instalación de paraguas de ganchillo o los montajes realizados para distintas celebraciones.

La exposición establece además un vínculo entre esta tradición artesanal y la figura de Ramón Otero Pedrayo, quien impulsó estudios sobre la cultura popular, los oficios tradicionales y el mundo rural gallego a través del Seminario de Estudos Galegos.

El historiador Manuel Carrete, director de la muestra, da a conocer la relación de Otero Pedrayo con Castro Caldelas, así como con los caldelaos Manuel Casado y Vicente Risco.

Desde el Concello de Castro Caldelas han agradecido la implicación de las mujeres de la asociación, así como de los vecinos que colaboran en el montaje de las instalaciones, por su labor para conservar las tradiciones y el patrimonio artesanal del municipio.