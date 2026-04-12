Festas Barra de Miño | Fiestas de San Miguel

CENA Y ACTUACIONES

Las Fiestas de San Miguel comienzan con una cena en el recinto de la fiesta para continuar durante el fin de semana con actuaciones musicales y actividades culturales. Estas forman parte de las Festas de Barra de Miño

La Región
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Publicado: 12 abr 2026 - 19:14 Actualizado: 12 abr 2026 - 19:15
08 may
-
09 may

Detalles del evento

Ourense
8 may - 9 may
Desde las 10:00 horas
Presencial
Festas de Barra de Miño 2026.
Festas Barra de Miño | Fiestas de San Miguel | La Región

El concello de Coles se prepara para celebrar las Festas de Barra de Miño que tendrán la festividad de San Miguel y la del Carmen como eje central. Durante el mes de mayo se llevan a cabo las Fiestas de San Miguel.

Durante el viernes 8 y sábado 9 de mayo son las Fiestas de San Miguel. Estas comienzan con una cena que está compuesta por: empanada de carne y bonito, carne ó caldeiro con patatas, carne richada acompañada de pan, vino, bebida, café y bica.

El coste de la cena es de 25 euros para adultos y 10 euros para niños. Se puede reservar hasta el 5 de mayo.

Después, vienen actuaciones musicales. Puedes consultar aquí el programa completo.

Programa de las Fiestas de San Miguel

  • Vienres 8 de mayo:
  • 21:00 h: Cena amenizada en el campo de la fiesta
  • Actuación de DJ Aitor Fernández
  • Actuación del dúo Trasnos
  • Sábado 9 de mayo:
  • 12:00 h: Inicio de las actuaciones musicales
  • Actuación del coro Encantiño
  • Actividades culturales
  • 13:15 h: Concerto de la Banda Santádega
  • 22:30 h: Actuación de la Orquestra Marbella
  • Actuación de DJ Aitor Fernández

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