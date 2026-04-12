Festas Barra de Miño | Fiestas de San Miguel

El concello de Coles se prepara para celebrar las Festas de Barra de Miño que tendrán la festividad de San Miguel y la del Carmen como eje central. Durante el mes de mayo se llevan a cabo las Fiestas de San Miguel.

Durante el viernes 8 y sábado 9 de mayo son las Fiestas de San Miguel. Estas comienzan con una cena que está compuesta por: empanada de carne y bonito, carne ó caldeiro con patatas, carne richada acompañada de pan, vino, bebida, café y bica.

El coste de la cena es de 25 euros para adultos y 10 euros para niños. Se puede reservar hasta el 5 de mayo.

Después, vienen actuaciones musicales. Puedes consultar aquí el programa completo.

Programa de las Fiestas de San Miguel