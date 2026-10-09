II Jornada Técnica “Arquitectura, construcción y pizarra en Valdeorras” en el Centro Cultural Marcos Valcárcel
Detalles del evento
El Clúster da Pizarra de Galicia organizará este viernes 9 de octubre en Ourense la II Jornada Técnica “Arquitectura, construcción y pizarra en Valdeorras: Un diálogo hacia el futuro de Ourense”. A partir de las 11:30 horas, el Centro Cultural Marcos Valcarcel será la sede de la segunda edición de un foro que tiene como objetivo analizar la situación actual del sector de la construcción en Ourense y en Galicia, a la vez que se debate sobre el futuro de la arquitectura y del uso de la pizarra como elemento constructivo.
Tras el acto de apertura, en el que participarán el presidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Eliseo López Alonso, y el director territorial de la Consellería de Economía e Industria, Jorge Pumar Tesouro, el protagonista de la primera ponencia será el prestigioso arquitecto y profesor Carlos Quintáns Eirás, que hablará sobre “La pizarra ahora”. Posteriomente, el arquitecto técnico y vicepresidente del Clúster de la Construcción de Galicia, Daniel Hermosilla Hermida, nos hablará sobre “La pizarra y el reto de la construcción industrializada”, antes de que la arquitecta y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, Cristina García Fontán, cierre las conferencias con la ponencia titulada “La pizarra y el planeamiento: normativa, paisaje y convivencia de materiales”.
Con la intervención del director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández Vila, se pondrá el punto y final a esta intensa jornada, que fue posible gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Ourense.
Programa de ponencias (9 de octubre de 2026)
- 11:30 h — Acto inaugural con Eliseo López Alonso (presidente del Clúster da Pizarra de Galicia) y Jorge Pumar Tesouro (director territorial de la Consellería de Economía e Industria).
- 12:00 h — Ponencia «La pizarra ahora», a cargo de Carlos Quintáns Eirás (profesor de Construcciones Arquitectónicas de la Universidade da Coruña).
- A continuación — Ponencia «La pizarra y el reto de la construcción industrializada», a cargo de Daniel Hermosilla Hermida (arquitecto técnico y vicepresidente del Clúster da Construción de Galicia).
- Seguidamente — Ponencia «La pizarra y el planeamiento: normativa, paisaje y convivencia de materiales», a cargo de Cristina García Fontán (doctora arquitecta y profesora de la Universidade da Coruña).
- Cierre — Intervención de Pablo Fernández Vila (director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia) y clausura de la jornada sobre las 13:30 h.
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