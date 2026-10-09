II Jornada Técnica “Arquitectura, construcción y pizarra en Valdeorras” en el Centro Cultural Marcos Valcárcel

El Clúster da Pizarra de Galicia organizará este viernes 9 de octubre en Ourense la II Jornada Técnica “Arquitectura, construcción y pizarra en Valdeorras: Un diálogo hacia el futuro de Ourense”. A partir de las 11:30 horas, el Centro Cultural Marcos Valcarcel será la sede de la segunda edición de un foro que tiene como objetivo analizar la situación actual del sector de la construcción en Ourense y en Galicia, a la vez que se debate sobre el futuro de la arquitectura y del uso de la pizarra como elemento constructivo.

Tras el acto de apertura, en el que participarán el presidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Eliseo López Alonso, y el director territorial de la Consellería de Economía e Industria, Jorge Pumar Tesouro, el protagonista de la primera ponencia será el prestigioso arquitecto y profesor Carlos Quintáns Eirás, que hablará sobre “La pizarra ahora”. Posteriomente, el arquitecto técnico y vicepresidente del Clúster de la Construcción de Galicia, Daniel Hermosilla Hermida, nos hablará sobre “La pizarra y el reto de la construcción industrializada”, antes de que la arquitecta y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, Cristina García Fontán, cierre las conferencias con la ponencia titulada “La pizarra y el planeamiento: normativa, paisaje y convivencia de materiales”.

Con la intervención del director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández Vila, se pondrá el punto y final a esta intensa jornada, que fue posible gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Ourense.

Programa de ponencias (9 de octubre de 2026)