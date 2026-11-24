Ante todo, la verdad
Ante todo, la verdad
La sociedad española y el sistema democrático se sustenta en tres pilares fundamentales: partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Estos tres grupos engloban a la inmensa mayoría de la ciudadanía y cada cuál defiende los intereses de los de su clase.
Obviamente el Estado tiene el deber de posibilitar la existencia de ellas, y armonizar sus necesidades con las de la población en su conjunto.
Leyendo cierta opinión, respecto de las subvenciones de estos grupos y otros de menor entidad, nos aconseja aportar algunos datos para desmontar opiniones capciosas sobre las mismas.
Los sindicatos del país se financian preferentemente a través de las cuotas de sus afiliados. A modo de ejemplo, CCOO tiene 1.000.000 de afiliados mientras que UGT se acerca a esa cifra. Por su parte PSOE, PP y Vox, suman entre los tres menos de la mitad de los afiliados de los dos sindicatos mayoritarios.
Contra los bulos y la mentira, lo mejor son los datos: “Dato, mata relato”
En lo que a subvenciones se refiere, el PP recibe 46.480.000 euros de fondos públicos y sólo 3.550.000 euros de cuotas de afiliados, es decir el 84% es aportación del Estado, a su vez la CEOE+Cepyme, perciben 58.527.000 euros anuales. Sin embargo los sindicatos, teniendo más afiliación que cualquiera de esos dos grupos, reciben: CCOO. 12.000.000 y UGT 11.000.000 de euros, destinados a proyectos encargados por la Administración, tales como formación, prevención de riesgos, igualdad, etc. A modo de resumen, mientras que CCOO se financia con el 90,40% de cuotas de afiliados, el PP lo hace con el 8,40% y Vox con el 25,20%. Por consiguiente CCOO está subvencionado en un 9,60%, el PP lo está en el 91,60% y Vox en un 74,80%. pero si hablamos de ingresos por cuotas, CCOO recauda 153.576.214 euros y el PP sólo 3.550.449 euros.
Contra los bulos y la mentira, lo mejor son los datos: “Dato, mata relato”. Por todo ello, no es recomendable generar tensión y desconfianza hacia ninguno de los tres pilares de esta sociedad democrática, provocando división y odio entre ellos, polarizando y agitando a la sociedad, basándose en datos erróneos.
Aquéllos que proponen retirar las ayudas a los sindicatos, si fueran ecuánimes, propondrían lo mismo para las asociaciones de empresarios, para los partidos políticos y los sueldazos de sus miembros.
¿A qué viene tanto empeño en confundir a la ciudadanía? Todos somos necesarios, pero ninguno imprescindible. Es preferible la concordia y el diálogo, para tener la fiesta en paz.
Francisco Domínguez Martínez
(Ourense)
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