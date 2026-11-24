El debate del pasado jueves ha cambiado la perspectiva del horizonte de lo que resta de campaña para llegar a la votación del día 29. Aunque en el Partido Popular se respira euforia en razón del triunfo de Feijóo en el cara a cara con Sánchez -opinión generalizada y presente también en medios tradicionalmente afines al sanchismo-, con buen criterio, el propio Núñez Feijóo trata de rebajar el grado de entusiasmo recordando que no es lo mismo ganar un debate que ganar las elecciones: “Lo del jueves fue un entrenamiento, el partido se juega el domingo”. Son palabras suyas del mitin en la plaza de toros de Valencia. Prudencia como estrategia ante estos cuatro últimos días de mítines y entrevistas desde la perspectiva del partido al que todos los sondeos -a excepción del CIS- pronostican la victoria.

Esta vez Sánchez no cuenta con apoyos suficientes a su izquierda

En esta fase cuentan más los errores que los aciertos y un traspiés en una entrevista, o en el debate a cuatro, podría arruinar lo conseguido en el cara a cara. Feijóo lo sabe y por eso emplaza a los suyos a no confiarse, a no dar por ganado el partido hasta que se conozca el resultado de las urnas. Semejante cautela parece responder a la experiencia de lo ocurrido en las elecciones de 2023, cuando, de la mano de las encuestas, creyeron que la cosa estaba hecha y no contaron con la reacción de Sánchez. Le ganaron las elecciones, pero él armó un Gobierno Frankenstein y les merendó el triunfo. ¿Podría repetirse la situación? No parece el caso.

Esta vez Sánchez no cuenta con apoyos suficientes a su izquierda porque, según las encuestas, al irónicamente denominado Frente Amplio le auguran un resultado más bien estrecho. Ya no es lo que hace tres años eran Sumar y Podemos. Ahora la fragmentación de ese bloque, que se acentúa por la escisión que derivó en Adelante Andalucía, le deja sin apoyos suficientes que sumar al resultado que pudiera obtener el PSOE el próximo domingo. Con todo, Feijóo no se fía y, desde la perspectiva de un observador, parece que hace bien. No se fía porque a lo largo de estos últimos ocho años Sánchez ha dejado sobradas muestras de su capacidad para resucitar. Veremos qué pasa el domingo.