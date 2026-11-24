La plenaria de los obispos españoles ha decidido no realizar una declaración conjunta que sirviera para orientar el voto de los católicos de cara a las elecciones del 29-N. Siguen esa norma desde hace quince años de no pedir o sugerir el voto para un partido, como se hizo con el ultraconservador Rouco Varela al frente de la Conferencia Episcopal Española. Es normal, los fieles católicos, el Cuerpo Místico de Cristo, es universal, pero no es unívoco y la misma fe se puede demostrar de distintas formas. Bajo el nexo común del respeto integral a la vida y la dignidad de las personas se ocultan distintas formas de lograrlo.

El extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad

El actual presidente de los obispos, Luis Argüello, pese a ver rechazada su propuesta de orientar el voto, no se ha resistido a reflexionar sobre el asunto, a pesar de que no aclarará mucho. Si se tiene en cuenta su defensa de la vida humana, su voto irá al PP y Vox que quieren modificar o derogar las leyes del aborto y la eutanasia, pero si se atiende a otras de sus reflexiones, como la necesidad de ofrecer un trabajo que potencie la dignidad humana, que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y porque basa sus reflexiones sobre lo que dijo León XIV en su visita a España, sus recomendaciones no habrán gustado a parte de su target, el que polariza, tiene un discurso antiinmigración y de mejorar las condiciones de trabajo no quiere ni oír hablar.