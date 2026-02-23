Muestra fotográfica de “O Potiños” sobre el Carballiño rural

El Concello de O Carballiño se transformará esta semana en el espacio que albergue la exposición “Recunchos das Aldeas do Carballiño”, impulsada por la Asociación Fotográfica O Potiños. La muestra reúne obras centradas en la representación de diversos entornos del rural del municipio y permanecerá abierta al público durante aproximadamente dos meses en las dependencias municipales.

Cada año, el Concello y la Asociación Fotográfica O Potiños consensúan un tema en torno al cual dedicar la exposición. Sin embargo, en esta ocasión se ha tratado de un encargo. Durante la presentación, el presidente del colectivo, Manolo Celta, destacó la presente propuesta por darles la oportunidad de recorrer diversos lugares del Carballiño rural y descubrir rincones que capturar con la cámara. Tanto él como el concejal de Cultura, Diego Fernández, subrayaron la importancia de este tipo de iniciativas para poner en valor el patrimonio local.

La muestra está compuesta por 30 fotografías seleccionadas entre cerca de 250 imágenes realizadas en las diferentes parroquias y aldeas del municipio.