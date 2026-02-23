Pedro Sánchez destroza la accesibilidad a la vivienda

No. No más engaños en materia de vivienda por parte del presidente del Gobierno y de una desacreditada e ineficiente ministra de Vivienda. ¡Ya está bien de jugar con la ansiedad de quienes necesitan una vivienda para vivir! Ya está bien de crear ficticias expectativas sin partidas presupuestarias que únicamente generan mas frustración con el primer problema y preocupación de la sociedad española: el acceso a una vivienda digna.

Y no, no es creíble en absoluto la movilización de 23.000 millones de euros de un virtual “fondo soberano” para un “plan de vivienda” que a día de hoy es únicamente un espejismo en un intento desesperado de desviar la atención mediática de una corrupción galopante e insufrible. Y tampoco es en absoluto creíble la construcción de 15.000 viviendas públicas al año como acaba de anunciar. Y a los hechos me remito. En el año 2023, la aprobación y entrada en vigor de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda en España generó una intensa cobertura mediática en todos los medios de comunicación por parte del gobierno de Pedro Sánchez y su ministra de Vivienda. Caracterizada, decían ellos, por su capacidad para mejorar la accesibilidad a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias vulnerables, eso es lo que nos intentaron “vender”. Tres años después, el brutal daño causado precisamente a los más jóvenes y las familias económicamente más vulnerables, es totalmente incuestionable y más que evidente.

Otro engaño más a las personas económicamente más débiles, a los más necesitados. Otro injustificable varapalo en las preocupaciones de quienes necesitan una vivienda. Y todo ello sucede después de anteriores anuncios grandilocuentes en materia de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez, los cuales nunca se llegaron a cumplir, como siempre, y ahí están las hemerotecas de los últimos años para recordárselo.

Es decir, 183.000 viviendas públicas nuevas para alquiler social, ahí queda eso. El tema es que ya han pasado los años y el enorme bulo se les ha caído encima.

Pero tiremos de recordatorio en formato irónico... como el que de un día para otro te iban a colocar en el mercado 183.000 viviendas de protección oficial de alquiler social para entrar a vivir, pues solo puede estar a la altura del mejor bróker/promotor inmobiliario del mundo mundial. Y esa idílica figura capitalista, al parecer existe, y tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez. Sus orígenes en el ladrillo comenzaron practicando en excavaciones para exhumar diferentes restos mortales del Valle de los Caídos. Ahí fue cogiendo práctica y experiencia en retroexcavadoras para continuar anunciando su gran legado faraónico urbanístico, por el cual sería recordado en todos los libros de historia.

Pero conozcamos el desglose de su fastuosa y virtual aportación. Para empezar, nos anunció, hace años, la inminente e imaginaria construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, a través del Sepes (ahora llamada Casa47). A las que hay que sumar el espejismo de las 40.000 viviendas de la Sareb (me gustaría tener acceso al balance real, y actual, de lo que tiene Sareb, su estado, ubicación, y uso concreto. A mayores, 43.000 ficticias viviendas más que se financiarían a cargo de los ICO y a todas ellas se suman también las ya proyectadas, en un auténtico limbo, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es decir, 183.000 viviendas públicas nuevas para alquiler social, ahí queda eso. El tema es que ya han pasado los años y el enorme bulo se les ha caído encima.

Conclusión: Una vez más, tienen que ser las CCAA (como Galicia que ya es un modelo a seguir en políticas de vivienda) las que se hagan cargo del monumental problema creado por un Gobierno Estatal con tics totalitarios, y plagado de personajes más que cuestionables en todos los parámetros.

Esta, y no otra, es la realidad de la “política de vivienda” de Pedro Sánchez. Así de cristalino.