Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Celanova
SEMANA SANTA 2026
Detalles del evento
Domingo de Ramos
12:00 horas: Bendición de los Ramos. Procesión y misa.
Lunes Santo
20:00 horas: Misa.
Martes Santo
20:00 horas: Misa.
Miércoles Santo
20:00 horas: Misa.
Jueves Santo
10:00 horas: Oración de oficio y laudes.
10:30-11:30 horas: Confesiones.
19:00 horas: Última cena y lavatorio de los pies
20:00-24:00 horas: Hora santa.
Viernes Santo
10:00 horas: Oración de oficio y laudes.
10:30-11:30 horas: Confesiones.
18:00 horas: Pasión del Señor.
19:00 horas: Desenclavo.
20:00 horas: Procesión.
Sábado Santo
9:30 horas: Dolores de la Santísima Virgen.
10:00 horas: Oración de oficio y laudes.
20:00 horas: Vigilia pascual.
Domingo de Pascua
12:00 horas: Misa.
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 23 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 22 de marzo?