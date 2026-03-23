Programa de oficios religiosos, misas y procesiones de la Semana Santa en Celanova

29 mar - 5 abr
Cartel de la Semana Santa 2026 en Celanova.
Domingo de Ramos

12:00 horas: Bendición de los Ramos. Procesión y misa.

Lunes Santo

20:00 horas: Misa.

Martes Santo

20:00 horas: Misa.

Miércoles Santo

20:00 horas: Misa.

Jueves Santo

10:00 horas: Oración de oficio y laudes.

10:30-11:30 horas: Confesiones.

19:00 horas: Última cena y lavatorio de los pies

20:00-24:00 horas: Hora santa.

Viernes Santo

10:00 horas: Oración de oficio y laudes.

10:30-11:30 horas: Confesiones.

18:00 horas: Pasión del Señor.

19:00 horas: Desenclavo.

20:00 horas: Procesión.

Sábado Santo

9:30 horas: Dolores de la Santísima Virgen.

10:00 horas: Oración de oficio y laudes.

20:00 horas: Vigilia pascual.

Domingo de Pascua

12:00 horas: Misa.

