Sesión: “Neandertais, hienas e osos cavernarios nas montañas de Lugo e Ourense: novidades na investigación arqueopaleontolóxica das serras orientais de Galicia”
ARQUEOLOXÍA EN MONODOSE
Durante o encontro, abordaranse as evidencias de ocupación tanto de homo sapiens coma de neandertais en covas emblemáticas coma Eirós, A Valiña ou Valdavara, ademais de analizar a rica biodiversidade de fauna pretérita
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Nova sesión do ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizada polo Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Baixo o título “Neandertais, hienas e osos cavernarios nas montañas de Lugo e Ourense: novidades na investigación arqueopaleontolóxica das serras orientais de Galicia”, o investigador Hugo Bal García falará sobre os últimos achados nestes territorios. Acompañada de imaxes que ilustran o traballo de campo, a charla porá en valor as serras orientais galegas, consideradas a zona con maior concentración de xacementos arqueolóxicos e paleontolóxicos da Idade do Xeo en todo o noroeste ibérico. Durante o encontro, abordaranse as evidencias de ocupación tanto de homo sapiens coma de neandertais en covas emblemáticas coma Eirós, A Valiña ou Valdavara, ademais de analizar a rica biodiversidade de fauna pretérita, como grandes carnívoros e osos das cavernas, que as habitou.
CC Marcos Valcárcel a las 19:30 horas
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