Echar un pitillo

No fumo, jamás he sido fumador. El Gobierno recauda miles de millones de euros gracias al tabaco, unos ingresos a los que no tiene la más mínima intención de renunciar; sin embargo, los fumadores ven que el cerco que los amenaza va estrechándose en derredor. No resulta bien visto romper una lanza en favor de quienes fuman; una vuelta de tuerca, otra más, acaba de ver la luz.

En playas y terrazas, no admiten al fumador; lo catalogan como a un malhechor dispuesto a apoderarse de la salud del prójimo. La normativa, reconozcámoslo, expele un tufillo puritano.

¿Qué problema supone fumar en una playa?, un vasto espacio al aire libre y en el que además se guarda distancia con los demás bañistas al igual que en las terrazas entre mesa y mesa

Hemos pasado de un extremo al otro también con el tabaco. Estas actitudes me recuerdan a la Edad Media, obligando a los leprosos a atravesar los pueblos sonando una campanilla para prevenir a los vecinos.

¿Qué problema supone fumar en una playa?, un vasto espacio al aire libre y en el que además se guarda distancia con los demás bañistas al igual que en las terrazas entre mesa y mesa. No arrojar las colillas a la arena o al suelo sí debe cumplirse a rajatabla.

Equilibrio y mesura, no demonización ni ostracismo, pero recaudando gracias al tabaco.

Francisco Javier Sáenz Martínez

(Lasarte)