El vino y la música se alían para apoyar la cirugía solidaria en África en el Marcos Valcárcel

La música y el vino se unen un año más gracias a la iniciativa “CatArte”. Durante los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre, cuatro bodegas colaborarán con el Consejo Regulador de la D.O. Ribeiro, quienes vuelven a ser los promotores de esta duodécima edición, para ofrecer esta experiencia degustación con fondo solidario. Las bodegas serán: Adega Pousadoiro&Casal do Canteiro, el centro del Consejo Regulador de la D.O. Ribeiro, Casal de Armán y Bodega Alanís, quienes ofrecerán, además de sus vinos, aperitivos gastronómicos. Entre los participantes de “Catarte” cita se encuentran artistas tan destacados como: Iago Vázquez, Lois Alonso, la banda Soul&Roll o el DJ Álvaro Alonso. Las sesiones se celebrará en el Centro Cultural Marcos Valcárcel donde la entrada costará 9 euros.

La edición de este año del evento repite su función solidaria. La recaudación será donada íntegramente a la fundación Diego González Rivas. Carla Salgado, directora de la fundación, explicó el destino de estos fondos: “Queremos continuar con la labor humanitaria de nuestra unidad movil, que lleva operaciones quirurgicas a zonas remotas del continente africano”. La presidenta reveló el destino al que la asociación busca regresar, Sierra Leona, país en el que el equipo del doctor González operó con éxito cinco cajas torácicas en dos días.

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En la presentación del evento Concha Iglesias, directora del consejo regulador D.O. Ribeiro, explicó una de las novedades del evento: “El día 12, que es cuando el consejo acoge “CatArte”, presentaremos nuestros vinos institucionales, que contarán con tres variantes”.