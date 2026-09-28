Galicia logra la mayor vendimia de la historia con 80 millones de kilos

Con la vendimia prácticamente finiquitada, la cosecha de 2026 podría convertirse en la mayor de la historia desde que hay registro en las cinco denominaciones de origen gallegas. A día de hoy está a unos pocos miles de kilos de batir el récord de 2011, cuando alcanzó los 77,8 millones. El viernes ya habían sido recogidos 77,54 millones de kilos, de los que 46 millones fueron vendimiados en Rías Baixas, 9,34 millones en Ribeiro, 8,79 en Monterrei, 8,01 en Valdeorras y 5,40 en Ribeira Sacra. Solo en el caso de Monterrei, la cosecha de 2026 será la mayor de su historia. En Rías Baixas lo es, de facto, pero se calcula que han quedado dos o tres millones de kilos sin vendimiar y que habrían elevado la cifra real de uva producida a más de ochenta millones de kilos.

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Para las denominaciones de la Galicia interior, supone una cosecha mejor que la de 2025 en cuanto a cantidad. En el caso del Ribeiro, la mejora es de más de un millón de kilos: ha pasado de 8,12 a 9,34 millones. Valdeorras ha ganado medio millón, Monterrei añadió setecientos mil kilos y Ribeira Sacra alrededor de ochocientos mil.

Todas las denominaciones de la Galicia interior han logrado mejores resultados con esta vendimia que en 2025

Monterrei lleva una evolución en constante ascenso desde su constitución como denominación de origen, salvo la terrible cosecha de 2017 en la que las heladas causaron una merma de casi el cincuenta por ciento respecto de la anterior, y 2026 será la mayor de su historia. Ese hito lo logró Rías Baixas en 2025 con 47,51 millones de kilos. Valdeorras alcanzó su mejor cosecha hasta ahora en 2024 (8,25), Ribeira Sacra en 2019 (7,26) y Ribeiro en 2005, con 22 millones de kilos. Aquel fue el último año en el que el Ribeiro superó a Rías Baixas. Durante todo el siglo XX la DO más antigua de Galicia fue también la de mayor producción.

Pero el panorama vitícola cambió en Galicia con la reestructuración de los viñedos, dando prioridad a los cultivos de variedades preferentes, las consideradas autóctonas, frente a las autorizadas, como palomino y garnacha que durante décadas fueron las mayoritarias en el viñedo gallego porque aseguraban volumen de producción frente a la calidad que es lo que prima ahora en todas las regiones vinícolas gallegas.

La mayoría de los consejos reguladores ya dieron prácticamente por finalizada la campaña oficialmente, aunque queda todavía un número reducido de bodegas sin terminar las labores de vendimia en alguna de sus parcelas. En unos casos, porque el buen tiempo les ha permitido tomarse con calma la tarea, al margen de que cada vez es más difícil lograr cuadrillas de vendimiadores y eso alarga el tiempo de recogida. En otros, porque quedan uvas tintas de maduración más lenta pendientes de recoger, cantidades realmente minoritarias. También siguen en el viñedo los racimos destinados a la elaboración de los vinos de cosecha tardía, algunos de los cuales, si las condiciones climáticas lo permiten, no se vendimiarán hasta el mes de noviembre.

Vendimiario ya no es el mes de la vendimia

En octubre de 1793 entró en vigor en la Francia revolucionaria el Calendario Republicano. El año no comenzaba el 1 de enero, sino el 22 de septiembre. El primer mes del año, del 22 de septiembre al 21 de octubre se llamaba “vendimiario”. La razón resultaba obvia: era el mes de la vendimia. Napoleón finiquitó el calendario revolucionario en 1806. Pero la vendimia siguió siendo desde la segunda quincena de septiembre a mediado el mes de octubre, hasta que en este siglo XXI, el efecto del cambio climático empezó mover la recogida de la uva, anticipándose unos días cada década y de manera especial en los últimos años en los que el adelanto se hizo más pronunciado, hasta llegar a 2026, el año en el que la vendimia comenzó en Galicia el 12 de agosto.

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Los más veteranos que participaron en ella se acuerdan de cuando la fecha en la que ésta terminó era normalmente en la que empezaban a vendimiar las variedades blancas más tardías y la mayoría de las tintas. Ahora, en “vendimiario”, ya no se vendimia.