FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO
XXVI Xornadas Micolóxicas y el XI Concurso de Tapa Micolóxica de Trives: Programa
FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO
Detalles del evento
A Pobra de Trives dedicará del 6 al 8 de noviembre tres jornadas al mundo de las setas con las XXVI Xornadas Micolóxicas y el XI Concurso de Tapa Micolóxica. La programación combina gastronomía, actividades divulgativas, recogida de ejemplares, una exposición, música en directo y teatro.
Programa:
Inscripciones e información: las entradas para la comida micológica pueden adquirirse en la cafetería Sky y en A Cantina do Catro, en Trives, o reservarse a través del correo club.montana.trives@gmail.com.
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