XXVI Xornadas Micolóxicas y el XI Concurso de Tapa Micolóxica de Trives: Programa

A Pobra de Trives dedicará del 6 al 8 de noviembre tres jornadas al mundo de las setas con las XXVI Xornadas Micolóxicas y el XI Concurso de Tapa Micolóxica. La programación combina gastronomía, actividades divulgativas, recogida de ejemplares, una exposición, música en directo y teatro.

Programa:

Viernes 6: el XI Concurso de Tapa Micolóxica comenzará a las 20:00 horas. Participan 11 establecimientos con tapas a 2,20 euros. El público podrá votar sus propuestas favoritas y participar en el sorteo de premios.

Sábado 7: charla micológica en el IES Xermán Ancochea Quevedo y salida al campo para recoger setas. A mediodía se celebrará una comida micológica gourmet en el restaurante La Viuda, con un precio de 40 euros por persona. Por la tarde habrá exposición de ejemplares en la Casa Grande, teatro y música en directo de As Macizas Centrais.

Domingo 8: última jornada del concurso de tapas, hasta las 15:00 horas. La exposición micológica podrá visitarse hasta las 18:00 horas, cuando se entregarán los premios y se celebrará el sorteo entre los participantes.

Inscripciones e información: las entradas para la comida micológica pueden adquirirse en la cafetería Sky y en A Cantina do Catro, en Trives, o reservarse a través del correo club.montana.trives@gmail.com.