Antonio Piña sobre Juan Manuel Fernández: "Sus reflexiones son muy moderadas siempre"

El encargado de presentar a Juan Manuel Fernández fue Antonio Piña, juez de la Audiencia Nacional y expresidente de la Audiencia Provincial de Ourense. “Es una de las principales voces que se puede escuchar en este momento para hablar de justicia, sus reflexiones son muy acertadas siempre y muy moderadas”, aseguró Piña.

Primero de todo quiso agradecer a La Región por seguir manteniendo “este espacio de opinión que es el Foro La Región”. Piña señaló que estamos viviendo tiempos convulsos en los que se ha pasado del papel y la reflexión a los comentarios desaforados. “Recuerdo que por un traslado que di una vez en una de las querellas que me entró a la Fiscalía, en uno de los periódicos había más de 2.000 comentarios poniéndome fatal. Hay muy poco espacio para la reflexión”, aseguró.

Además, señaló que esta ponencia es una oportunidad para ahondar más sobre el funcionamiento de la Audiencia Nacional. Al respecto, indicó que para llevar un tribunal como este es necesario conocer cómo funciona la justicia y cómo encaja dentro de la sociedad. “Es un barco difícil de pilotar y para ello hacía falta alguien que tuviera sensatez, capacidad de diálogo, que fuera moderado, hacía falta un gallego, como es nuestro presidente”, indicó Piña.

El expresidente del alto tribunal ourensano se deshizo en elogios hacia Juan Manuel Fernández. “No puedo tener más que palabras de agradecimiento a la labor que está haciendo”. El presidente de la Audiencia Nacional le correspondió: ”Teño a fortuna de ser compañeiro de Antonio Piña, polas súas palabras quedou claro que somos moi amigos, agora desfrutamos do seu traballo cheo de coñecemento xurídico e sentidiño”.