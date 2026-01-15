Directo | David Hernández de la Fuente protagoniza el Foro La Región "El poder del estoicismo"

David Hernández de la Fuente es un destacado Catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, reconocido como uno de los humanistas más polifacéticos de su generación. Con una formación excepcional que incluye dos doctorados (Filología e Historia) y licenciaturas en Derecho y Filología Hispánica, su carrera equilibra la investigación académica de alto nivel con la creación literaria.

Claves de su trayectoria:

Investigación: Es experto en mitología griega, pitagorismo, platonismo y el tránsito hacia la sociedad bizantina. Ha publicado obras fundamentales como Vidas de Pitágoras, Oráculos griegos y el ensayo El hilo de oro.

Alcance Internacional: Ha sido investigador y profesor invitado en instituciones de prestigio mundial, incluyendo Columbia , Potsdam , París (CNRS) y Berlín .

Premios y Distinciones: Galardonado con el Burgen Scholarship Award (Academia Europaea) y el premio de la Fundación Pastor , entre otros reconocimientos a su labor investigadora.

Labor Cultural: Además de su cátedra, es un prolífico traductor de textos clásicos, crítico literario en prensa nacional y novelista premiado por obras como Las puertas del sueño.

Actualmente, lidera proyectos de investigación europeos y estatales, manteniendo viva la conexión entre el pensamiento antiguo y los desafíos de la cultura contemporánea.

En Foro La Región abordará la sorprendente actualidad del estoicismo, su influencia en el mundo contemporáneo y las enseñanzas esenciales de los grandes pensadores clásicos.

