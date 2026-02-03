El Foro con Miguel Ángel Aguilar pasa al miércoles 11

El Foro La Región protagonizado por el periodista Miguel Ángel Aguilar, programado inicialmente para este jueves 5 de febrero, se traslada finalmente al próximo miércoles por motivos ajenos a la organización del evento. La cita se celebrará el 11 de febrero en su escenario habitual, el Centro Cultural Marcos Valcárcel, manteniendo la hora de inicio a las 20,30 horas.

El periodista presentará su obra “No había costumbre”, una crónica irónica sobre la muerte de Franco

En esta jornada reprogramada, el comunicador presentará su última obra, “No había costumbre: Crónica de la muerte de Franco”, un testimonio preciso y cargado de ironía sobre los acontecimientos históricos del 20 de noviembre de 1975. Miguel Ángel Aguilar (Madrid, 1943) es una figura clave para entender la transición informativa en España. Licenciado en Ciencias Físicas y Periodismo, ocupó cargos de máxima responsabilidad como la dirección de la agencia EFE (1986-1990) y del periódico El Sol. Además, fue un rostro muy popular en la década de los 90 como director y presentador de informativos en Telecinco. Su amplia bibliografía incluye también otros títulos de referencia sobre la historia reciente como “Las últimas Cortes del franquismo” o “El golpe, anatomía y claves del asalto al Congreso”.