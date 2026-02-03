CLAVE GALICIA
LA PUNTILLA
Al magnate de X, Tesla, y un sinnúmero de empresas, una de las cuales quiere llegar a Marte, porque el planeta rojo es un sitio más habitable que el país en el que vive, a Elon Musk se le queda corta la política estadounidense y ha fijado la atención en la española. Musk está tan preocupado por la decisión del Gobierno español de proceder a una regularización de inmigrantes que cree que se va a producir el Gran Reemplazo, la pérdida de la identidad nacional debido a los inmigrantes, y no ha dudado en entrar en debate a través de su red “X”, con la eurodiputada y dirigente de Podemos, Irene Montero, y ha reiterado que la regularización pretende alterar el censo electoral y que se aboga por un genocidido de los nacionales.
Pero cuando se demuestran las relaciones de Musk con el pederasta Epstein, se apoya el bombardeo de población civil en Gaza y la detención de niños migrantes, se queda con el culo al aire y cobran sentido las palabras de Montero de que es él quien debe ser reem-plazado. Pronto.
