El Foro La Región inicia un nuevo ciclo de conferencias: fechas, ponentes e intervenciones de septiembre 2026

El Foro La Región retoma su actividad en septiembre de 2026 con el inicio de un nuevo ciclo de conferencias, después del último foro de la temporada celebrado a principios de julio con Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola España.

El nuevo ciclo arranca con cuatro convocatorias que abordan asuntos de actualidad internacional, ciencia, medicina y cine. Los Foros La Región previstos, sus fechas y ponentes son los siguientes:

Robert Amsterdam: "La valentía moral y las preguntas necesarias"

¿Dónde es?

Restaurante A Carballeira de Santa Cruz

¿Cuándo es?

Jueves 10 de septiembre de 2026, a las 13:30 horas

Cómo inscribirse

El formulario no está abierto.

¿Para quién?

Solo suscriptores

Descripción

El exembajador británico en Rusia, Andrew Wood, define a Robert Amsterdam como un abogado con valentía moral, dispuesto a plantear preguntas que no siempre son bien recibidas.

Robert Amsterdam es un abogado de reconocido prestigio internacional y socio fundador de Amsterdam & Partners LLP, con oficinas en Londres y Washington. A lo largo de su trayectoria representa a estados, líderes políticos, grandes corporaciones y personas con un alto patrimonio.

Especializado en casos de alto perfil en mercados emergentes y conocido por su defensa de los derechos humanos, su trabajo le vale el premio global de litigios pro bono de The American Lawyer.

Sus escritos aparecen en medios como Financial Times, The New York Times y The Wall Street Journal, y participa en BBC, CNN, Bloomberg y Al Jazeera. También presenta el podcast "Departures" y escribe una columna sobre cuestiones legales para Spears.

Es licenciado por las universidades de Carleton y Queens y abogado con licencia en Ontario, Inglaterra y Gales.

La participación en este foro se podrá realizar mediante la compra de entradas, cuyo importe y método de pago se comunicarán próximamente.

Antonio Salas: "SensoGenoma en la era de la medicina personalizada"

¿Dónde es?

Salón de Actos de Afundación

¿Cuándo es?

Sábado 19 de septiembre de 2026, a las 20:30 horas

Cómo inscribirse

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¿Para quién?

Suscriptores y registrados

Descripción

Antonio Salas es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), líder del grupo GenPoB-IDIS y miembro del Instituto de Medicina Legal (INCIFOR).

Su trayectoria investigadora se centra principalmente en la genética humana y abarca campos como las enfermedades complejas y raras, la genética de poblaciones, la genética forense, la bioinformática y la paleogenética. Su grupo también investiga la variabilidad genética del SARS-CoV-2 y, en los últimos años, refuerza sus líneas de trabajo relacionadas con las enfermedades pediátricas, la infectología y la vacunómica.

Desde 1996, el grupo contribuye con más de 300 artículos científicos en revistas internacionales de referencia como "Science", "Nature", "Nature Genetics", "Cell", "JAMA" y "The Lancet", además de participar en más de 60 proyectos competitivos nacionales e internacionales.

El Foro La Región de septiembre coincide, como cada año, con la semana del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre, y se desarrolla conjuntamente con AFAOR.

El doctor Salas presenta su ponencia "SensoGenoma en la era de la medicina personalizada: la melodía genética de los sentidos como ventana al deterioro cognitivo", en la que aborda la relación entre genética, sentidos y deterioro cognitivo.

Antonio González Fernández: "La medicina del futuro"

¿Dónde es?

Salón de Actos de Afundación

¿Cuándo es?

Jueves 24 de septiembre de 2026, a las 20:30 horas

Cómo inscribirse

El formulario no está abierto.

¿Para quién?

Suscriptores y registrados

Descripción

El doctor Antonio González Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo de la Medicina Interna. Es doctor en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona desde 1991 y fue jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron.

En su intervención analiza cómo está cambiando la atención médica y el papel que debe desempeñar la Medicina Interna ante el avance de la tecnología y la creciente especialización.

González Fernández defiende que, pese al desarrollo de nuevas tecnologías y al enorme volumen de información disponible, el paciente debe continuar siendo el centro de la atención sanitaria. La participación del propio paciente en las decisiones sobre su enfermedad adquiere también un papel cada vez más importante.

Su propuesta parte de la combinación de conocimiento, humanismo y participación del paciente, elementos que considera fundamentales para avanzar hacia una Medicina de Valor Alto y definir la medicina del futuro.

José Luis Rebordinos: "Cine, festivales y cultura"

¿Dónde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuándo es?

Martes 29 de septiembre de 2026, a las 20:30 horas

Cómo inscribirse

El formulario no está abierto.

¿Para quién?

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Descripción

José Luis Rebordinos es miembro de la European Film Academy (EFA), de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y miembro de honor de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina.

En 2015 recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2021 es nombrado Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa.

Licenciado en Pedagogía Especial, es director de la Unidad de Cine de Donostia Kultura durante 22 años y dirige durante más de dos décadas la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián y la colección de libros "Nosferatu". También dirige durante ocho años el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.

Desde el 1 de enero de 2011 es director del Festival de Cine de San Sebastián, después de formar parte durante 15 años de su Comité de Dirección. A lo largo de su trayectoria participa en jurados de festivales internacionales como los de Tokio, Locarno y FIPADOC, y colabora en diferentes publicaciones y proyectos relacionados con el cine español e internacional.

Su trayectoria recibe diferentes reconocimientos, entre ellos el Premio "Tilda Thamar" en 2024 y el Premio de Honor 2025 de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica.

Rebordinos participa en el Foro La Región en el marco de la 31ª edición del OUFF, Ourense Film Festival, que se celebra del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026.