La historia de la familia Carrillo llega al Foro La Región

El salón de actos de Afundación acoge mañana una nueva cita del Foro La Región con la presencia de Jorge Carrillo. El hijo del histórico secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, presentará su libro “Luchadoras”, una obra en la que desplaza el foco de la conocida trayectoria política de su padre para centrarse en la historia vital y de militancia de las mujeres de su familia.

Durante el encuentro, el autor desgranará una historia familiar marcada por la adversidad, el silencio y la fortaleza. El relato del libro pivota sobre un doloroso secreto: la violación de su abuela María a manos de un cacique. Carrillo compartirá con los asistentes cómo ella decidió ocultar este profundo trauma durante décadas para no empañar la vida de su familia, asumiendo el silencio en una época donde las víctimas eran culpabilizadas, y revelando la verdad únicamente al final de sus días.

La conferencia también servirá para reivindicar el papel crucial de su madre en la clandestinidad. Lejos de ser un mero apoyo familiar, ella era un auténtico motor organizativo en el exilio, siendo la encargada de recibir, microfilmar y descifrar los informes secretos que entraban y salían de España. A través de estas vivencias, Carrillo transportará al público a su propia infancia en Francia, donde creció bajo una identidad falsa, creyendo que su padre era un simple contable, hasta descubrir la realidad de su familia en 1963.

El testimonio de Carrillo trascenderá lo familiar para abordar episodios clave de la historia de España. El autor explicará cómo la asunción del riesgo hizo que en su casa nunca hubiera miedo, ni siquiera la noche del 23F, cuando él y su madre acudieron directamente a las puertas del Congreso. Precisamente, a la luz de los documentos del golpe recientemente desclasificados por el Gobierno, el invitado ofrecerá su análisis sobre la implicación de la trama civil y los servicios de inteligencia, en una charla que también invitará a reflexionar sobre la polarización de la política actual.