La figura del Padre Feijoo fue el núcleo de Foro La Región, donde Inmaculada Urzainqui, catedrática de la Universidad de Oviedo, reflexionó sobre el intelectual bajo el sobrenombre "o sabio que ensinou a pensar".

Avelino Rodríguez, desde el Museo Arqueológico Provincial de Ourense, ejerció como presentador expresando que "non poderíamos deixar pasar estas datas para lembrar a esta figura", agradeciendo también a sus descendientes la donación de varios objetos personales del Padre Feijoo al museo para su custodia. "A partir de 1862, un grupo de intelectuais ourensáns empezan a integrarse no profesorado, e logran pór o seu nome á primeira rúa planificada do ensanche da cidade". Rodríguez también se refirió al homenaje rendido al Padre Feijoo en 1876, y al movimiento que culminó con la instalación de su estatua. "Figuras como Pardo Bazán ou Gregorio Marañón se achegaron ó seu legado. E foi Otero Pedrayo quen pronunciou unha conferencia sobre o intelectual e o seu legado neste instituto que hoxe leva o seu nome (o paraninfo do IES Otero Pedrayo)".

Avelino presentó también a la ponente como "maestra del dieciochismo (las sociedades de estudios españolas del siglo XVIII) e investigadora sobre la prensa y literatura de ese siglo", destacando también sus trabajos sobre la escritura y lectura de las mujeres en el XVIII. "Es también estudiosa y traductora de las cartas del Padre Feijoo, además de autora de diferentes estudios sobre su figura".

Adelantaba la ponente que se encuentran trabajando en la revisión crítica de las cartas del Padre Feijoo, que esperan tener lista en breve. "Fue un hombre de un talento descomunal, y tuvo un papel decisivo en el desarrollo de la Ilustración española. Muchas iniciativas de esa época llevan el sello de Feijoo. Es un orgullo para Galicia porque, pese a vivir en Oviedo, siempre se dirigió a ella como su patria o su país". La catedrática se centró en el empeño de Feijoo para enseñar "a pensar, y a pensar bien", rememorando las alabanzas de Gregorio Marañón hacia los trabajos del intelectual ourensano.

La primera aproximación la hizo a través de las cartas de Edward Clarke, quien ejerció de capellán en la embajada inglesa durante 1760, y dejó una serie de estampas sobre la España de la época. Sobre el Padre Feijoo habla de "un escritor que ha adquirido una gran reputación entre los sabios de Europa. Él solo ha hecho más por formar el espíritu de los españoles, y por enseñarles a pensar libremente de todos sus predecesores". Según Urzainqui, esta es una muestra de la importancia que alcanzó ya en su época, y del peso que ganaría en años posteriores. Desglosó a continuación la obra literaria del Padre Feijoo, donde "hace continuamente la guerra a los prejuicios y supersticiones populares", según Clarke. "No sale a la esfera pública hasta que tiene cincuenta años", recuerda la catedrática, "y lo hace a través de un teatro crítico (lo que hoy se denominaría ensayo), donde habla de infinidad de temas porque para él, ningún tema es forastero".

La búsqueda de la verdad y el empleo de la razón, el sacudir la inercia intelectual y fomentar el afán de aprender, la autonomía y libertad de pensamiento, el despojarse de ideas preconcebidas, la búsqueda de la verdad sin prejuicios, el abrir la mente a la Europa de vanguardia, el obtener el conocimiento de forma empírica, el escepticismo frente a los dogmas, reconocer los propios errores y cambiar de opinión; y el combatir "el embuste y la superchería" son los principios transversales a toda la obra del Padre Feijoo, que la catedrática resumía en "despertar el sentido crítico y fomentar el uso de la razón", lo cual permitió en España asentar las bases de una corriente de pensamiento más propia de la Ilustración en los años siguientes a su fallecimiento.

Precursor del ensayismo

Como predecesor del género ensayístico "emplea un molde de expresión que estaba dando mucho rédito en Europa, y que él dará el pulo definitivo para asentarlo en España". Científicos, nobles, damas o periodistas son los destinatarios de unas cartas "donde Feijoo trataba los temas que le interesaban. En las últimas revisiones estamos logrando identificar a algunos de estos destinatarios, pero la mayoría son referencias alegóricas", indicaba Inmaculada Urzainqui. "Es el primer escritor del siglo XVIII donde podemos ver reflejada nuestra propia estética en un texto escrito. Siempre habla en primera persona y apelando a la cercanía del lector, y salpicando de humor sus escritos, con citas reducidas al mínimo", añadió la catedrática. Dentro del corpus, destacaba las cartas al Padre Sarmiento, de las que se conservan 14, y donde siempre hablaba de "dejar la pluma ligerita, lo cual deja unas cartas muy fáciles de leer, lo que facilitó su difusión", indicó Urzainqui, quien sentenciaba: "Ningún otro autor de su momento alcanzó la difusión que tuvo Feijoo, hasta el punto de que desde el poder se impulsó una edición de sus obras completas".

El del Padre Feijoo es un caso extraño en su época, sobre todo en lo que atañe a la difusión de pensamiento, según Urzainqui, quien abordó a continuación los estudios posteriores. "Feijoo es uno de los escritores que, a poco de manejados, hacen del lector un amigo, decía Emilia Pardo Bazán", indicó la ponente a modo de ejemplo de la admiración que levantó el intelectual tras su muerte. "Azorín decía que es una de las cumbres del pensamiento intelectual. Gregorio Marañón afirmaba sentir con él una cercanía insólita. Empezó leyéndolo en la biblioteca de su padre, y acabó convirtiéndose en un experto sobre sus trabajos", enumeraba la catedrática. En el siglo XIX, sin embargo, su difusión cayó un poco hasta la reivindicación de los intelectuales de finales de ese siglo.

"Al Padre Feijoo le correspondería un homenaje aún mayor en su tierra", pedía Inmaculada Urzainqui durante su ponencia, señalando "el valor que tenía para conectar con los proyectos de dinamización de España. La llegada de la nueva dinastía borbónica ayudó a que sus obras encontraran un contexto favorable". Eso no evitó que hubiera obras que cuestionaban sus ideas, hasta el punto de que la monarquía tuvo que ordenar la prohibición de escritos que criticaran a Feijoo. "Había provocado una efervescencia intelectual que derivó en muchos escritos a su favor y en su contra. Fue un revolucionario en ese sentido", aseguraba la catedrática.

Mucha maleza que cortar

Urzainqui también defendió al Padre Feijoo como uno de los primeros intelectuales que defendió a las mujeres. "Siempre indicó que su pensamiento no era inferior al de los hombres, y señaló que con la formación adecuada, una mujer podía llegar a ser igual a un hombre", indicaba la ponente, quien recuerda que todos los estudios del feminismo lo colocan como pionero de la defensa de los derechos de las mujeres "en un contexto muy hostil al pensamiento femenino".

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Otros discursos cargaban contra la astrología, el dogmatismo médico —"una de las enfermedades de nuestro tiempo", según el erudito— o la idea de que el trabajo intelectual acorta la vida fueron otros de los temas que abordó porque "había mucha maleza que cortar en España", señalaba Urzainqui. "Fue un hombre que recibió muchas críticas y ataques, pero vivió muchos años, y hasta el final estuvo con la pluma en la mano", añadió la catedrática.

"Feijoo hizo suyo el principio de Sapere aude (atreverse a saber) para combatir la superstición que dominaba la España de su tiempo", sentenció Inmaculada Urzainqui.