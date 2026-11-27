Inmaculada Urzainqui (Pamplona, 1947), catedrática emérita de Literatura Española de la Universidad de Oviedo y una de las mayores expertas en la Ilustración y en la obra del pensador ourensano, protagoniza mañana sábado el Foro La Región con la conferencia “Benito Jerónimo Feijoo, el sabio que enseñó a pensar”. Será a las 10,15 horas en el Paraninfo del Instituto Otero Pedrayo, dentro de la jornada homenaje organizada junto al Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense con motivo del 350 aniversario de su nacimiento y el tercer centenario de la publicación del primer tomo de su “Teatro crítico universal”. El programa continuará a las 12,15 horas con un concierto-conferencia de Javier Gándara Feijóo, investigador en musicología de la Universidade de Santiago de Compostela, y Manuel Vilas, arpista especializado en arpas históricas y en música antigua y barroca, en la iglesia de Santa María de Melias, en O Pereiro de Aguiar.

Pregunta. ¿Qué cambió el padre Feijoo en la manera de entender el mundo de la sociedad española del siglo XVIII?

Respuesta. Ese fue el propósito primordial de su obra: transformar la mentalidad anticuada y conservadora de los españoles por una actitud mucho más racional y moderna. Buscaba mejorar España poniéndola más acorde con los nuevos tiempos de la Ilustración europea.

P. ¿Cuál de las ideas que defendió resultó más incómoda para su tiempo?

R. Fue un gran agitador de conciencias y muchas de sus ideas provocaron reacciones muy adversas. Ya en el primer tomo del “Teatro crítico universal” publicó uno de sus discursos más combativos, la “Defensa de las mujeres”, un texto fundamental del feminismo. Es la primera vez que alguien demuestra en España con argumentos de razón e históricos que las mujeres tienen el mismo talento y capacidad moral que los hombres, que la inteligencia no tiene sexo y que, con la educación adecuada, pueden hacer tanto como ellos. Fue pionero al ofrecer una explicación racional de esa igualdad.

P. ¿Hubo otros frentes en los que chocara con la mentalidad de entonces?

R. Sí, su espíritu de tolerancia en una España tan católica donde muchos intelectuales rechazaban ideas de científicos extranjeros solo por ser protestantes. Feijoo defendía que lo bueno vale igual, como un diamante aunque esté entre inmundicias. También es muy conocida su lucha contra todo tipo de supersticiones. En definitiva, este ourensano universal fue el principal promotor de la Ilustración española porque quiso enseñar a pensar con rigor, liberándose de creencias sin fundamento.

P. Combatió muchos prejuicios, pero ¿hubo alguno del que ni él mismo consiguió desprenderse?

R. Aquella España estaba dominada por una mentalidad mágica. Aunque estuvo muy libre de esas ideas, en algún momento se dejó contaminar por autores que le merecían confianza. Por ejemplo, negaba los duendes, pero ante el testimonio de una persona a la que apreciaba mucho llegó a aceptar que el demonio podía actuar adoptando la actitud de un duende. También dio crédito a seres marinos como las nereidas. Con todo, su combate contra el error fue admirable y decisivo.

P. El “Teatro crítico universal” cumple ahora tres siglos. ¿Qué encontró el público de entonces en sus escritos?

R. Por lo pronto, ideas revolucionarias y combativas. Pero, además, escribía muy bien, con gracia, claridad y un registro muy personal. Utilizó de maravilla el ensayo, un género moderno introducido por Montaigne, muy lejos del tono impersonal de los tratados habituales. Contaba anécdotas, ponía ejemplos, introducía humor... Esa forma de escribir hizo su lectura muy atractiva y le dio un éxito editorial asombroso, nunca visto antes en España.

P. ¿Ese éxito le granjeó también el respaldo de las instituciones?

R. Sus obras circularon por España y la América española, y aunque tuvo contradictores, muchos lectores lo siguieron con verdadera devoción. Contó con el apoyo de la Corona y de gente ilustre de la corte. Fernando VI lo nombró consejero real e hizo algo insólito: prohibir que se publicase un escrito contra él y cualquier otro que lo impugnara, por el interés de su labor para crear un clima de modernidad.

P. Si el padre Feijoo escribiese hoy una nueva edición del “Teatro crítico”, ¿qué comportamientos actuales criticaría?

R. Hoy, cuando tanta gente se mueve más por ideas preconcebidas y emociones que por razones, su empeño en distinguir opiniones de certezas sería una gran lección. Combatiría el sectarismo y uno de los grandes males actuales: aceptar como cierto todo lo que llega a nuestras manos, sea en el ordenador o en un libro. Recalcaba la importancia de la lectura crítica y combatía el criterio de autoridad, eso de creer algo solo porque lo dice alguien respetable. Instaba a tener autonomía de pensamiento.

P. ¿Qué obra recomendaría hoy a alguien que nunca se ha acercado a su figura?

R. Las “Cartas eruditas y curiosas”, cuya edición estamos terminando. Son ensayos con formato de respuesta a cartas de gente de todo tipo: curas, funcionarios, médicos, mujeres e incluso un periodista. Al ser más breves y familiares que los discursos del “Teatro crítico”, hoy resultan más atractivas. Aunque a veces trate cuestiones ya superadas, su compromiso con la verdad sigue siendo muy actual.

P. ¿Cree que España ha reconocido suficientemente su importancia?

R. En su tiempo fue conocidísimo, pero en el siglo XIX sufrió un ocaso, pese a defensores como Emilia Pardo Bazán. Empezó a recuperarse en 1934 gracias al estudio de Gregorio Marañón “Las ideas biológicas del padre Feijoo”, y luego con el trabajo del Instituto Feijoo de la Universidad de Oviedo. Hoy se le reconoce como una gran figura, pero el siglo XVIII siempre recibió menos atención. Hablando con la periodista ourensana Maribel Outeiriño, me comentaba que incluso en Ourense, más allá de la calle o la estatua, mucha gente joven apenas sabe quién fue, pese a la labor de figuras como Otero Pedrayo.

P. ¿Cómo llegó el padre Feijoo a su vida para dedicarle tantos años de investigación?

R. A través de mi maestro en la Universidad de Oviedo, José Miguel Caso González. Al terminar la carrera me propuso colaborar en la creación de un centro de estudios del siglo XVIII, transformando la cátedra Feijoo. Me pareció sugerente y allí seguí hasta mi jubilación. Con el tiempo decidí continuar su proyecto de editar sus obras completas junto a un equipo de la universidad.

P. Después de tanto tiempo, ¿discrepa abiertamente con él en algo?

R. Pues no. Tengo una sintonía intelectual muy grande con él. Reconozco que tiene ideas que hoy resultan antiguas o equivocadas, pero me admira su empeño, su inteligencia, su pensamiento crítico, su apertura de mente y su tolerancia.

P. Usted ha investigado los orígenes del periodismo español. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido el oficio desde entonces?

R. Ha ganado muchísimo, porque en tiempos de Feijoo era un periodismo muy precario, aunque él leía prensa extranjera para estar al día de la ciencia. Pero hoy hay aspectos que desdicen de la labor de muchos periodistas del XVIII, como el sectarismo. Muchos se mueven por ideas políticas o religiosas y dan un sesgo que hace sentir al lector que no le cuentan las cosas como son, sino como ellos quieren que sean. Feijoo no fue periodista en sentido estricto por falta de periodicidad, pero encajaría muy bien hoy como periodista de opinión: riguroso, crítico, claro y con humor, huyendo de la solemnidad y la impostación.