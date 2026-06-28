Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España: una carrera profesional ligada al sector energético internacional

Mario Ruiz-Tagle ejerce como consejero delegado de Iberdrola España desde el año 2022. En esta posición es responsable de diseñar las políticas estratégicas de los negocios, gestionar el desempeño financiero y representar a la compañía ante las instituciones y órganos de gobierno.

Nacido en Santiago de Chile en 1965, Ruiz-Tagle es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales y posee un máster en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Su vinculación con el sector energético comenzó en 1996, incorporándose al Grupo Iberdrola en el año 2000 como gerente general de Ibener S.A.

A lo largo de su trayectoria, ocupó diversos cargos de responsabilidad en el mercado latinoamericano. Fue director de Relaciones Institucionales de Iberdrola Energía do Brasil, director de Negocios Brasil-Chile y presidente del consejo de la empresa chilena Essal S.A. En 2010 asumió como Country Manager en Brasil, donde posteriormente desempeñó el cargo de consejero delegado de Neoenergia desde 2017 hasta 2022, liderando su salida a bolsa en 2019. Bajo su gestión, el beneficio neto de esta filial aumentó de los 303 millones de reales brasileños en 2016 a los 3.925 millones en 2021.

En el ámbito institucional, Ruiz-Tagle preside la Fundación Consejo España-Brasil desde julio de 2024. Asimismo, forma parte del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de España, de la comisión ejecutiva del Real Instituto Elcano y de la junta directiva de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. En 2023 recibió el Premio a la Personalidad Española de la Cámara Española de Comercio de Brasil.