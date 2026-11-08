Una tortuga de 194 años da pistas de longevidad: el estudio del ourensano Antonio Salas

El genetista ourensano Antonio Salas, catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), presentó ayer durante la I Jornada Internacional de Longevidad del Foro La Región una investigación que compara los mecanismos del envejecimiento de personas centenarias con los de Jonathan, una tortuga de 194 años que vive en la isla de Santa Elena. El objetivo es identificar características moleculares comunes que ayuden a explicar por qué algunos organismos alcanzan edades extraordinarias.

El estudio, difundido esta semana como trabajo preliminar pendiente de revisión científica, se centra en la epigenética, es decir, los mecanismos que regulan la actividad de los genes sin alterar su secuencia. Los investigadores compararon determinados patrones moleculares asociados a la longevidad de Jonathan con los observados en personas de edades excepcionales.

El trabajo de salas sugiere que el envejecimiento molecular se ralentiza cuando se llega a edades extremas

Salas explicó que la edad biológica no siempre coincide con la cronológica y que, al alcanzar edades extremas, el ritmo del envejecimiento puede ralentizarse. “Las personas supercentenarias son molecularmente más jóvenes, en general”, señaló. La investigación encontró similitudes en determinadas regiones del ADN encargadas de regular la actividad de los genes, que conservan características propias de organismos más jóvenes.

Durante su intervención, el investigador también abordó la importancia de la genética y su interacción con el ambiente. Recordó, además, un estudio anterior sobre la población gallega que detectó un menor riesgo genético estimado de alzhéimer en Ourense y Lugo, un resultado que debe interpretarse con cautela y que no implica una menor incidencia demostrada de la enfermedad.