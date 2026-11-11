Más de 3.400 falsificaciones y 484.000 euros: golpe a la venta ilegal en el mercado de Noia

Algunos de los bolsos falsificados intervenidos por la Guardia Civil en los puestos del mercado de Noia.

La Guardia Civil ha investigado a siete personas por un presunto delito contra la propiedad industrial tras localizar más de 3.400 artículos falsificados en varios puestos del mercado de Noia (A Coruña).

La operación fue desarrollada el pasado jueves 5 de noviembre por efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Noia, con el apoyo de agentes de otras unidades del cuerpo, en el marco de un dispositivo especial contra la venta ambulante de productos falsificados.

El operativo comenzó a primera hora de la mañana, mientras los comerciantes ultimaban el montaje de sus puestos. Para comprobar la autenticidad de los productos, los agentes contaron con la colaboración de tres peritos representantes de titulares de marcas registradas, desplazados desde distintos puntos de España.

La inspección permitió identificar siete puestos que comercializaban artículos con logotipos de conocidas marcas sin contar con su autenticidad. Ante los indicios de un posible delito, los agentes requirieron a los responsables que cesasen inmediatamente la actividad y retirasen los puestos de venta.

Más de 3.400 artículos intervenidos

En total, la Guardia Civil contabilizó 3.411 artículos intervenidos, entre los que figuraban camisetas de equipos deportivos, sudaderas, chándales, zapatillas, cinturones y bolsos.

Durante las inspecciones también se localizaron bolsas con numerosas chapas e insignias metálicas que, presuntamente, estaban destinadas a colocarse en bolsos y complementos para simular que eran productos originales.

Según la tasación pericial, el material incautado tendría un valor de 108.350 euros en el mercado ilícito. Sin embargo, si se tratase de artículos originales, su precio alcanzaría aproximadamente los 484.000 euros.

Las siete personas investigadas fueron informadas de su situación y las diligencias instruidas se remitieron a la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Noia, donde quedaron a disposición judicial los efectos decomisados.