Activada la ayuda para alumnos sin acceso al transporte escolar

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes publicó en el DOG la orden que regula las bases para conceder compensaciones económicas directas al alumnado de enseñanza obligatoria y no universitaria sin acceso al servicio ordinario de transporte escolar. Específicamente, la norma establece abonos de 0,26 euros por kilómetro para traslados en vehículo particular y de 1,25 euros por kilómetro en taxi o VTC.

La medida va dirigida a estudiantes de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO, educación especial y ciclos de Formación Profesional básica que estén matriculados en centros públicos.

Entre los motivos justificados para solicitar estas ayudas destacan la falta de rutas en zonas despobladas, las dificultades orográficas o de acceso vial, así como las necesidades derivadas de discapacidades o requerimientos especiales del alumno.

Para optar a las compensaciones, el domicilio familiar debe ubicarse fuera del núcleo urbano y a más de dos kilómetros de distancia del centro educativo o de la parada más próxima. El cálculo de esta distancia se hará tomando como referencia el trayecto a pie más corto que indique Google Maps.

Las bases

Las bases regulan las cuantías en tres modalidades dependiendo del medio de transporte. El tipo 1, para alumnado que pueda usar transporte público regular por carretera o tren entre su localidad y el centro o la parada más cercana, recibirá el importe exacto del billete o bono, salvo si disfruta de gratuidad mediante la tarjeta Xente Nova o similares.

En la modalidad de tipo 2, se pagará a razón de 0,26 euros por kilómetro recorrido (incluyendo los trayectos en vacío), garantizando a las familias una percepción mínima de cinco euros por cada jornada de asistencia a clase. Finalmente, la compensación de tipo 3 establece un abono de 1,25 euros por kilómetro de servicio, con un mínimo de 3,75 euros por viaje. Para trayectos inferiores a 10 kilómetros, el cálculo aplicará un mínimo de 10 kilómetros por desplazamiento. El solicitante debe declarar previamente que carece de vehículo familiar y de transporte regular.

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Además, si los alumnos de educación especial o con necesidades específicas precisan un acompañante durante el viaje, la ayuda individual sumará 22,54 euros por hora (con un pago garantizado de una hora al día y un tope máximo de dos horas diarias). Las familias cuentan con un mes de plazo ordinario para formalizar la petición, a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOG, es decir, desde este jueves. El trámite se hará preferentemente de forma telemática en la sede de la Xuntamediante una única solicitud por unidad familiar. El ingreso de las cuantías aprobadas se realizará mediante transferencia con una periodicidad bimensual a mes vencido. El primer pago se efectuará durante el mes de noviembre.