Alertan de al menos cuatro profanaciones de iglesias en Galicia en tres meses, una en Xinzo

Momentos del acto de purificación y bendición celebrado en la iglesia parroquial de Parada de Ribeira tras la sustracción de sus piezas litúrgicas

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha denunciado que cuatro iglesias de Galicia han sufrido profanaciones en los últimos tres meses, una en cada provincia gallega.

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Según relata, los sucesos, ocurridos entre agosto y octubre, han afectado a los sagrarios y a las formas consagradas, además de provocar la sustracción de distintos objetos litúrgicos.

"Es alarmante que en tan poco tiempo se hayan producido cuatro profanaciones en Galicia. No hablamos únicamente de robos de objetos de valor, sino de ataques a espacios de culto en los que se ha profanado la Eucaristía, lo más sagrado para los católicos", denuncia María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

El primero de los casos tuvo lugar en agosto, en la iglesia de San Salvador de Parada de Ribeira, en Xinzo de Limia (Ourense). Los autores profanaron el sagrario y sustrajeron, entre otros objetos, una cruz procesional del siglo XVIII, un cáliz de plata y dos copones con formas consagradas.

El 7 de septiembre, continúa el Observatorio, cinco personas entraron en la iglesia de San Martiño de Noia (A Coruña) y se llevaron del sagrario dos copones de plata que contenían formas consagradas.

Apenas 12 días después, el 19 de septiembre, fue profanado el sagrario de la iglesia del Sagrado Corazón de María de Guitiriz (Lugo). Los responsables arrancaron el sagrario de su emplazamiento, forzaron su cerradura y sustrajeron un copón de plata. Las formas consagradas fueron esparcidas por la plaza del pueblo.

Abogados cristianos denuncia el caso de Nigrán

Por último, la organización rememora el caso más reciente, cuando el 7 de octubre, la iglesia de San Mamede de Priegue, en Nigrán (Pontevedra), sufrió otra profanación. Los autores sustrajeron varios cálices, copones, patenas y una jarra de plata, además del copón con todas las formas consagradas que se encontraba en el sagrario.

Abogados Cristianos ha informado, a su vez, en relación a este caso, que lo llevará a los tribunales.