Las aulas gallegas estrenan reglas frente al avance tecnológico. El Parlamento de Galicia ha dado luz verde este martes, únicamente con los votos favorables del PP, a la primera ley autonómica de educación digital, una norma impulsada por la Xunta que fija límites estrictos al uso de dispositivos electrónicos, prohíbe grabar en los centros y regula el papel de la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza. Durante el debate en O Hórreo, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, defendió que la medida busca anticiparse a los cambios tecnológicos tras más de un año de trabajo y 900 aportaciones recibidas.

Pantallas por edades, adiós al WhatsApp y prohibición de grabar

La nueva ley adapta la tecnología a la madurez del alumnado y endurece las restricciones vigentes en los colegios e institutos. En Educación Infantil y hasta 4.º de Primaria, el uso de pantallas será exclusivamente colectivo, mientras que el manejo individual —siempre con fines educativos— no arrancará hasta 5.º de Primaria de forma progresiva. Asimismo, se mantiene la prohibición del uso no pedagógico de móviles y dispositivos en todo el recinto escolar, incluidos recreos, comedores y actividades extraescolares. Su empleo didáctico solo se autoriza a partir de 3.º de la ESO, y los centros contarán con protocolos específicos para retirarlos y custodiarlos temporalmente.

El texto también prohíbe expresamente a alumnos, familias y personas ajenas al profesorado grabar clases, tutorías o actividades sin permiso expreso, así como difundir exámenes o vídeos en redes sociales. En la misma línea, las comunicaciones entre docentes, familias y estudiantes deberán realizarse únicamente a través de plataformas homologadas por la Xunta, dejando fuera aplicaciones como WhatsApp, al tiempo que se blinda por ley el derecho a la desconexión digital fuera del horario lectivo.

La inteligencia artificial, solo como apoyo al profesor

La normativa autoriza el empleo de herramientas de inteligencia artificial supervisadas por la Xunta para auxiliar al profesorado en tareas como la corrección de exámenes o asistentes virtuales, pero impide que la IA sustituya al docente en la adaptación de contenidos o en cualquier decisión que afecte al alumnado.

Además, el texto incorpora una identidad digital corporativa para reforzar la seguridad de los menores, avala el uso de sistemas biométricos en los exámenes a distancia que lo requieran y crea una oficina de asesoramiento legal para proteger a los profesores frente al ciberacoso, junto a programas de formación digital para madres y padres.

Críticas de BNG y PSdeG por la falta de consenso y presupuesto

Tanto el BNG como el PSdeG votaron en contra de la norma tras ver rechazadas la práctica totalidad de sus enmiendas (el PP solo aceptó seis de las 69 nacionalistas y cuatro de las 158 socialistas). La diputada del BNG Cristina Fernández denunció la ausencia de diálogo y criticó que no se garantice la presencia del gallego en las plataformas educativas. Por su parte, el socialista Aitor Bouza tachó la ley de «catálogo de boas intencións» al carecer de una memoria económica específica en los presupuestos gallegos para financiar su despliegue.